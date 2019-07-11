国家邮政局：今年4月电子运单使用率已达95%

7月11日消息，据国家邮政局公布的消息，今年4月份随机检查情况显示：快递包装减量化成效明显，电子运单使用率已达95%；寄递企业二次包装占比逐渐降低；可循环中转袋推广应用深入推进，已达到50%；45毫米“瘦身胶带”得到全面推广。

据悉，今年年初，国家邮政局开始大力推动实施“9571工程”，即：到年底电子运单使用率达到95%、50%以上电商快件不再二次包装，循环中转袋使用率达到70%、在1万个邮政快递营业网点设置包装废弃物回收装置。全系统全行业将此列为行业生态环保年度重点工作，印发《行业绿色高质量发展目标任务分解安排》，按季度组织召开主要品牌寄递企业生态环保工作座谈会，组织申通等6家品牌企业开展可循环中转袋（箱）全面替代一次性塑料编织袋试点。据初步测算，每年可减少一次性塑料编织袋约2.07亿条。

在推进包装绿色化方面，行业探索推进步伐明显加快。邮政企业在30个省完成配发绿色包装箱，在北京和河南试用可降解包装袋。菜鸟网络、顺丰研发使用生物基材料包装袋、无胶带纸箱等。京东在生鲜业务全面推广全生物降解包装袋。百世在江苏、浙江、安徽试用环保袋，占塑料袋用量的30%。中通与第三方合作生产了氧化和微生物双降解的绿色包装袋。申通准备投入试用可循环使用50-60次的环保文件封套，与清华大学化学工程系合作研发可降解的塑料袋。

在推进包装减量化方面，推广应用成效更加凸显。寄递企业通过推广使用电子面单、规范包装操作、减少胶带使用、印刷减量等措施推进包装减量化，主要品牌快递企业电子运单使用率达到95%以上，百世、京东（自营订单）电子运单使用率达到100%。邮政企业进行系统升级，推广使用一联面单。邮政企业、京东、苏宁物流推进胶带“瘦身”，邮政企业已有23个省完成窄胶带采购使用。顺丰丰景计划推广应用紧固包装，累计节省用纸约115吨，节省编织袋材料80吨，减少气泡膜使用量约500吨。京东3层纸箱使用比例超过95%，缓冲包装的厚度降低25%-35%。京东、苏宁物流、品骏推行直发包装，对于品牌商企业商品原包装出库投递，大幅减少二次包装。

此外，在促进包装循环利用方面，行业亮点做法不断涌现。邮政企业试点投入可循环包装箱，回收率达100%，使用中空板可循环信盒，材料重量减轻60%以上。顺丰投入丰?BOX、生鲜冷链等循环箱，累计节省一次性纸箱约780万个。京东使用循环箱达1000万次以上，在北京、上海等核心城市由消费者自愿选择是否为环保买单使用循环包装，在北京、上海、广州等100余个城市开展消费者闲置纸箱回收，日均回收纸箱超过30万个。中通在部分省市网点探索采用快递费与包装费分开计费的方式，引导消费者支持和参与纸箱再利用。主要寄递企业相继在全网推广使用可循环中转袋，可循环、共享式快递盒等新型封装用品用具加快推广应用。