中兴：与万科运作超级总部，预计税前利润30亿

中兴通讯与万科运作的深圳湾超级总部基地项目有了新进展。

中兴今晚发布公告，与万科于今日签订《补充协议》，对项目权益等进行调整及细化。目前，万科已向中兴支付35.42亿元，中兴预计项目全周期税前利润合计约为30亿元至33亿元。

▲中兴公告截图

▲深圳湾超级总部基地效果图

万科已向中兴支付35亿元

2017年6月27日，中兴通讯竞得深圳市南山区深圳湾超级总部基地编号T208-0049土地使用权。根据中兴此前规划，这一地块将融合办公、酒店和商业用途，由万科开发建设将近19万平方米的物业。

中兴此次公告披露，根据《补充协议》，万科将依法全权主导本项目可售物业和委托运营物业的开发、建设、销售、运营，承担全部开发建设资金、费用及风险并享有相应的全部收益。明确万科依法全权主导开发建设26940平方米办公物业及文化设施用房，承担全部开发建设资金、费用及风险并享有相应的全部收益，并于建成后交给本公司使用。

此外，项目的委托开发、建设及销售、委托运营事项，万科均有权依法另行委托其指定主体进行开发、建设、销售、运营等事项并与万科指定主体签署相关合同等文件。

公告称，截至今天，万科已向中兴支付35.42亿元。本次合作完成后，预计本项目全周期中兴确认税前利润合计约为30亿元至33亿元，其中2019年确认税前利润约为26亿元至29亿元，其余分布在2020年至2022年实现。

与万科合作有何益处？

“各取所长，力求共赢”，对于双方运作的超级总部基地，业内有观点认为，鉴于该基地设计、开发、建造要求高标准，而中兴又不具备开发建设、销售、运营的完整经验和专业团队，故而给予万科更多的主导权。

一方面，双方可以加快推进项目进展，由专业公司提供开发、销售、运营等服务。

另一方面，该项目由万科主导可销售物业和委托运营物业，此举的益处在于，中兴无需再分散过多精力，可以更好地聚焦主营业务，增强5G战略投入。

实际上，此类合作共赢的案例较为常见：2018年6月，华为与万科签订战略合作协议并正式启动智慧园区项目。在该项目中，万科负责构建业务场景，华为打造智慧园区解决方案。2016年1月，万科物业为华为坂田基地培训中心提供物业服务，而华为培训中心也是由万科物业接管。

年均研发投入多少？

中兴为何要建超级总部，或许与其整体战略布局息息相关。经历了困难时刻的中兴，在5G发展之路上正持续发力。

在5G牌照发放时，中兴即表态称，这将给公司带来更大的发展的机遇，引领走向一个新的发展阶段。目前来看，发展已取得了众多进展。

近日，在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G增强技术研发试验毫米波频段的测试中，中兴首家完成了26GHz频段5G基站射频OTA测试。这一测试成果，对于5G毫米波部署规划和5G高频频谱规划极具参考价值。

众所周知，5G的发展离不开巨额的研发投入。与华为等公司比肩，中兴亦是全球5G商用设备和解决方案供应商。

中兴曾表示，在3G时代就已进行5G的相关投入，现已达8年之久。据统计，在2013年至2018年期间，中兴通讯研发投入为652.2亿元，营收占比约12%，年均投入超过100亿人民币。

在困难时期的2018年，中兴年研发投入占营收比例依然为12%以上。2019年1月至3月，研发投入为30.93亿元人民币，占营业收入比例为13.9%，占比较上年同期的9.8%上升4.1个百分点，达到近几年峰值。

此前，中兴曾表态，公司主营业务已回归正轨，整体经营状况恢复良好。

全球合作进展如何？

值得一提的是，中兴还是全球5G技术研究、标准制定主要贡献者和参与者。

基于IPlytics统计，截止6月15日，中兴通讯向ETSI（欧洲电信标准化协会）披露3GPP 5G SEP（标准必要专利）1424族，位列全球前三。

根据中兴官方数据，5G专利申请超过3500件，累计向国际标准化组织提交文稿4.5万篇，其中5G NR/NexGenCore国际标准提案7000多篇。

在近日举行的MWC上海展期间，中兴对外宣布，已在全球获得22个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，并与全球60多家运营商展开5G合作，全球5G基站发货量超5万站。

中兴认为，其凭借完备5G端到端产品及解决方案能力和建网经验，已全面参与5G商用建设，推进5G商用部署。除此之外，中兴的核心通信芯片已全部实现自研，累计研发并成功量产各类芯片100余种；在操作系统领域，其开发的桌面系统支持国产芯片及软硬件，近几年还推出了自研云操作系统PaaS平台等。