垃圾里淘金，BP忙“圈钱”

“你是什么垃圾？”

三个月前，这句来自上海垃圾分类管理员大婶的心灵拷问横空而出，随后成为红遍网络的“名梗”。垃圾分类，一时间也成为一线城市民众最为关注的话题，与此同时，各种段子层出不穷，更催生出“亲亲这边不建议您报考上海呢”的新段子。

显然，上海垃圾分类的剧情很快就将在北、广、深、杭等46个重点城市轮番“上演”。 7月10日，北京市司法局相关负责人表示：北京正加快垃圾分类相关研究修法，推动相关工作；同时间，广东省住房和城乡建设厅有关领导表示：广州和深圳将对标香港、澳门乃至国际先进水平，要求2020年能够基本建成垃圾分类的处理系统。

当垃圾分类成为大势所趋，一批批创业者也开始挖掘新的创业项目，希望在垃圾中淘金。仔细观察一下近两个月来创业市场的新闻，可以发现大量垃圾分类的识别应用、小程序、代分类平台、智能硬件项目早已喷涌而出。

“虽然只是在垃圾后面多了个分类，却能淘出金子，更有可能创造新一轮的创业热潮。”有部分网友认为，随着各大城市即将实施垃圾分类的消息传来，无论是怀揣梦想的“雏鸟”，还是愈挫愈强的“老兵”，都不约而同地向垃圾堆扎了进去。

只是不知，面对2000亿元垃圾分类的蓝海市场，有多少创业者是举着银样蜡枪头在临阵磨枪，又有多少项目是为了垃圾分类而迅速堆积的虚火？

No.1项目层出不穷，团队争先恐后

“大家赶紧拿主意，时间很紧了，没工夫在这儿磨叽。”

晚上九点半，在深圳宝安中心地铁站附近的一座写字楼内，一间面积不大的办公室依旧灯火通明，十多个年轻人挤在狭小的会议室里，正进行着激烈的讨论。

创始人张幼宝（化名）心里很急，因为公司正面临着一次难得的重大机遇，“上海实行了垃圾分类，深圳也早已开始清撤住宅楼梯间垃圾桶，估计快要推动分类了。”他最近已经看到，一些小区、住宅楼已经开始有动作，垃圾分类正在走进社区。

这家创企成立于2014年底，主要从事智能机器人的研发与技术授权。一直以来，公司研发的智能机器人产品大多是用于餐饮自助点餐、商超自助咨询等服务。实际上，生意一直做得不温不火。

张幼宝告诉懂懂笔记，自从垃圾分类政策推出，北上广深的不少创业者都在打造新的创业项目，有的是上门代分类、回收住户垃圾，有的是协助分拣垃圾，顺便捡走值钱的瓶罐，还有各种五花八门的垃圾分类应用程序。

稍微“科技”一些的项目，主要集中在垃圾分类拍照识别应用、垃圾扫码识别分类系统、厨余垃圾智能收集桶等等。

“目前很多创业项目归纳起来有两类，要么专注‘垃圾’，要么专攻‘分类’。”张幼宝表示，广深地区的创业者很多都是在垃圾分类领域发力。而他和团队则打算借助自身在智能硬件方面的研发优势，开发一款能够协助用户进行智能化分类的垃圾桶或机器人。

这几天，小伙伴们就垃圾识别分类的方式，就是影像识别和感应识别二者之间产生了分歧，“现在真的没有时间在这吵了，赶紧拿出商业计划书（BP），不然要落后挨打了。”

张幼宝表示，技术的实现方式不是最重要的，当务之急是快速启动创业项目，以免被别的创业者赶超——尤其是面对投资者时，越早拿出BP越可能提前拿到投资。

当被问及“确定垃圾分类智能硬件的功能之后是否需要测试样机”时，他笑着表示，“没有那个时间了，等样机调试完成，垃圾分类的风口就过了，想弯道超车都难。我们周围有不少同行，都已经拿出成熟（垃圾分类）的智能硬件项目计划书了。”

据张幼宝透露，一些创业者做出BP并不会急于去拿出产品，而是等着新的投资到位。在他看来，垃圾分类赛道上的参赛者太多，只有获得资本的助力才能跑得更快，“最近参加了几次路演，80%都是垃圾分类相关的项目，你看现在谁还在那里琢磨先先打磨产品，这可是快鱼吃慢鱼的市场”。

那么，如此众多临时抱佛脚“造”出来的垃圾分类创业项目，投资机构又是如何看待的？

No.2项目缺乏逻辑，机构倍感滑稽

“垃圾分类，怎么又是垃圾分类呢？实在太多了。”

通过好友的介绍，懂懂笔记联系上了深圳本地一家风投的投资总监刘先生，提出希望就垃圾分类创业项目进行沟通。谁知对方刚一听“垃圾分类”这个词，立刻在电话里表露出反感的情绪。

原来，他以为自己又遇到了提交垃圾分类项目的创客。再次表明来意后，刘先生表示，近一段时间以来已经看到太多的相关项目，所以下意识地就想挂电话了。

“现在办公桌上还压着好几份BP（商业计划书），没功夫看。”他悻悻然说到，早在上海实行垃圾分类时，他们就已经预见深圳和广州会有大量创业项目出现，但是没想到，最近投资经理整理提交的多数BP，商业模式与逻辑竟如此滑稽和荒唐，“我坚信会有优秀的创业项目诞生，但可惜的是，不是我们目前看到的这些。”

刘先生举了几个例子：有一个创业项目计划打造一个移动线上平台，通过一键预约方式，由平台工作人员上门帮助孱弱老人、残疾人士代分类，收取和放置垃圾，并以此收取一定服务费。

在他看来，单一社区中行动不便者的数量和比率普遍较低，即便有这样的用户群体，通常垃圾分类、扔垃圾也会由其家人、亲友协助完成，“就算退一万步讲，他们身边没有任何亲友，对于孤寡老人、单身残障人士，当地街道、居委会肯定也会有一定考量，而且这些群体使用智能手机、电脑的可能性也很小。这样异想天开的项目简直了！”

除此之外，刘先生提到一些社区垃圾分类宣传短视频平台、家用分类垃圾桶、快捷查询分类垃圾APP、可食用快餐盒、厨余湿垃圾烘干器等项目，他表示对很多内容感到无语。

“社区垃圾分类宣传短视频，还要做成PGC形式，且不说政府会自行开展宣传引导，这样的内容做成APP会有多少用户使用，还说做成抖音会超过Papi酱和办公室小野？另外那些号称能将厨余、湿垃圾进行智能化烘干，然后自动分类的设备，家庭购买的可行性有多大？”

他苦笑道，这些创业项目显然是未经大脑思考便匆忙提出的想法，只是为了在垃圾分类的创业大潮中尽快捞到钱，套取机构的投融资，“不外乎就是想抢一波市场先机与红利”。

对此，刘先生坦言，每每政策的风口来临都会催生出一大波创业项目，作为投融机构从业者，他对此已是见怪不怪。然而，近期在和很多同行交流时，他们都发现垃圾分类这一风口有些不同，那就是打算“上天”的项目明显多得不可思议，着实让他们有些难以理解。

莫非，太多创业者并没有看清垃圾分类里面的挑战？

No.3卡位、概念、先机：资本总要把钱花出去



“什么商业项目能够一诞生就完美？大家还不都是在摸索中渐渐完善的。”

来自广州黄埔区的创业者吴杰（化名）最近很焦虑，他和广美两位同窗的二次创业项目“智能查询多功能分类垃圾桶”BP已经完成了两个月，仅在最近几周时间，BP就被要求修改了将近二十个版本，但依旧没能获得本地投资机构的认可。

“见了不少大大小小的机构，包括给天风天睿、红榕、粤科、弘信和瀚晖都发过BP。”吴杰告诉懂懂笔记，他参与设计的这款智能分类垃圾桶，集成了垃圾种类查询，多格分类垃圾存放，桶内垃圾容量可视化显示等功能。而且创始成员包括广美和南方科大的校友，垃圾桶的造型和自动化设计都很有优势。

“我们设计的智能垃圾桶造型为柜式，最下层是厨余，中层两格为干湿垃圾，上层两格分别是可回收与不可回收垃圾。”吴杰透露称，在垃圾桶（柜）的最上层，还设置有一台智能查询系统，可查询垃圾所属类别。

然而，当吴杰和CTO向部分本土资本机构介绍这款产品时，却投资人戏称是“多垃圾桶橱柜+Pad”，这让团队顿时大失所望，备受打击。他告诉懂懂笔记，上海有不少家庭为了分类投放垃圾，在家中购买了好多垃圾桶，如果使用他们设计的智能化产品，可以节约室内空间，一柜顶五桶，而且能够智能化分类。

“肯定是有需求的，而且不是总能看见有用户在垃圾桶旁，用手机查询投放垃圾的类别吗，这个（机器）在家里就能完成了。”面对资本机构的质疑和建议，吴杰感到无所适从，“有的提出要加AI概念，有的表示BAT如果做这类产品怎么办？有的说盈利模式是卖硬件太缺乏想象空间了……”

他认为，不是团队构想的产品出现了问题，只是投资机构尚未意识到产品背后具有的价值。

在他和其他两位创始人看来，现阶段所有关于垃圾分类的创业项目和产品，都不可能非常成熟，需要在实际的应用过程中逐步完善、修改和迭代。即便是受欢迎程度最高的垃圾分类识别应用程序，想必也无法完全通过拍照就能分辨出所有垃圾，并完美地进行对应分类。

“放心吧，垃圾分类大势所趋，过段时间40多个城市都实施，这些资本机构就会像撒胡椒面一样，疯狂地找创业项目投钱了。”丝毫没有气馁的吴杰，7月1日在个人微博上发了一句“今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起”后，和全公司成员开了一个动员会（特意把这一页个人微博做了一个截图），便重整旗鼓，北上（到北京和天津）寻找投资机构，参加新一轮路演活动了。

在不少年轻的创业者眼里，资本机构所谓“理性”，只是没有投资魄力的提现。他们当中很多人坚信，当风口正式吹起时，大量有市场前景的创业项目会被认可，资本会不顾一切地寻找可投资项目。

“不要管别的，卡位置、造概念、抢先机十分重要，你不喊出声谁认识你？等小巴辣子都开始跟风做垃圾分类的项目时，红利期就过了。现在做项目需要付出的，只是时间和精力，没多少成本。你想想，将来政策对这块的创业补贴一定会有的。”在上海参加一个小型项目路演时，一位来自漕河泾开发区的年轻创业者私下里“提醒”懂懂笔记。

【结束语】

正像很多创业者说的那样，垃圾分类是国策，是趋势。不过，可回收、可降解、无害化垃圾分类背后的大产业，最终会被相关行业的巨头所承担。而年轻创业者所能实现的创业项目，更多是集中在这条产业链的前端——垃圾分类、投放、微处理等辅助手段上。

影像识别、代为分类、知识普及......垃圾分类市场虽大，但创业者似乎更多是在盲人摸象，互联网铺天盖地的“垃圾创业经”基本上都是在上述领域里摸索，更难言市场真正的需求在哪里。

当然，面对垃圾分类的风口，卡位置、造概念、占先机无可厚非，毕竟真正的风口还没有吹起，一旦时机到来，总会有“馅饼”从天上掉在幸运者的怀里。至于创业市场的一窝蜂是否会产生大量的“BP垃圾”？反正，垃圾分类的时代已经到来。