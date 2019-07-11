特斯拉对市场需求乐观：计划提升产能，重启招聘模式

在特斯拉完成创纪录的单季交付量几天后，该公司发出一封内部电子邮件，表示准备增加其加州汽车工厂的产量，并重新进入招聘模式。

特斯拉汽车总裁杰罗姆·吉伦（Jerome Guillen）周二在邮件中写道，这家电动汽车制造商正在“做准备”，以提高其加州弗里蒙特工厂的产量。“虽然我们在这封邮件中不能说得太具体，但我知道你们会对即将到来的发展感到高兴。”

虽然特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在过去一年宣布了几轮裁员，但吉伦却在邮件中告诉员工，特斯拉正在招聘。

“随着我们继续提高产量，请告诉你的朋友和邻居，我们有很多令人兴奋的新职位空缺，无论是在弗里蒙特还是在超级电池工厂。”他写道。

特斯拉股价周三上涨3.85%，报收于238.92美元。

特斯拉发言人没有立即对此置评。

增加生产计划表明特斯拉对Model 3需求保持持续性很有信心。Model 3第二季度的交货量达到创纪录的9.52万辆。

这款平价轿车逐步帮助马斯克抵消2012年投产的Model S和2015年开始量产的Model X遭遇的销售低迷。

Model 3第二季度的交货量达9.52万辆，由Model 3的销售推动

马斯克本周平息了有关ModelS和X即将推出“更新版”的猜测，称这两款车将“只有一系列正在进行的小改动”。

特斯拉第二季度总共交付了17650辆Model S轿车和Model X跨界车，同比下降21%。

截至周二收盘，特斯拉的股价今年以来已经大跌31%。

由于第一季度交货量令人失望，加之市场担心更便宜的Model 3正在蚕食利润率较高的Model S和Model X的销量，阻碍了该公司的盈利。

乐观情绪

但正如马斯克坚称特斯拉不存在需求问题一样，吉伦在发给员工的信中也表达了乐观情绪。

他写道，包括加州和内华达州的工厂在内，该公司最近一个季度“在所有生产线上的产量和效率都创下了新的记录”，“质量也达到了创纪录的高点”。

特斯拉表示，该公司计划生产“显著”超过官方预期的汽车数量——他们之前预计在2019年交付36万至40万辆汽车。

该公司4月份向股东表示，如果其上海工厂能够在第四季度初达到“量产”，今年全球汽车产量可能达到50万辆。

吉伦在他的邮件中写道，上海工厂的几个部分陆续到位。“中国的冲压、车身、油漆和总装线进展顺利，在设计和制造方面都创下了记录，”他说。