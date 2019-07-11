疯狂扩张，谷歌“企业城镇”模式备受质疑

北京时间7月11日消息，在许多批评者看来，谷歌无论是在科学技术上的绝对领跑，还是在企业运营上的隐形垄断能力，都需要接受批评。作为技术巨头，谷歌在数字领域的统治能力对人类活动的多个领域产生影响，所以在谷歌疯狂扩张的同时，也折射出了谷歌所营造的“生态圈”对于日常消费者的巨大影响，以至于政府监管者对谷歌表现出一种罕见的冷漠态度。

谷歌“地理意义”上的疯狂扩张

值得一提的是，眼下谷歌将自身的影响力已经扩张到数字技术世界以外，其在城市物理空间的涉足程度也不断提升。

单是在今年内，谷歌就斥资130亿美元用于在美国国内24座城市中购买不动产以扩大自身规模和影响力。在一些地方，谷歌的出现不仅仅带来了就业岗位，还包括拥有全套办公设备的办公室、数据中心、零售空间甚至是住宅楼。

准确的概括，谷歌现在在美国本土拥有的权力缺乏监管。因为这种缺乏监管的“权力”，使其所蕴含的潜在影响力将变得越来越显眼，并且让人难以接受。值得一提的是，谷歌这样的做法过去、现在和将来都不缺乏效仿者。美国钢铁公司和普尔曼公司这样的行业巨头企业也在效仿谷歌，疯狂的在“地理意义”上进行扩张。

“生态圈”的伤害

其实，谷歌正在利用自身的巨大影响创造一个专门为自身生产力和盈利服务的生态圈，其实质就是一个完整的城市经济综合体。

尽管听起来“生态圈”、“经济综合体”似乎是现代企业刺激增长的灵丹妙药，但过往历史证明——基于市场垄断的企业盈利、管理和日常生活交织在一起，所构成的“生态圈”、“综合体”将对整个社会造成伤害性影响。

具体的伤害表现就是，谷歌在扩张开发计划中，隐藏了诸多秘密，对扩张计划的风险评估认识不足，也没有对信息给予及时的披露。这就使得很多当地人对谷歌的扩张计划充满反感，对其扩张长远期产生的影响感到焦虑和不安。特别是民众只有通过公开记录才可以了解到，谷歌在美国的扩张私底下与政府的免税政策密切相关。这导致了谷歌在美国本土的发展遭遇了来自民间极强的反对力量。

谷歌在城市疯狂扩张的后果

有观点就指出，拥有如此大规模的谷歌为了一些城市，尤其是那些经济陷入困境的城市，带去的就业岗位和金融投资是否有价值？而最糟糕的情况又是什么？

这个问题很难回答，不过谷歌在美国圣何塞的扩张案例可能会提供一定的指导经验。

谷歌已经在自称硅谷“首都”的圣何塞投资3.8亿美元用于开发一个全新的企业园区。然而谷歌据此并未受到当地人的欢迎，部分当地居民和组织就对谷歌的到来发出警报，他们指出谷歌在圣何塞的开发计划将抬高当地的生活成本，此外其还会导致部分民众被迫搬迁甚至是无家可归。在当地市政府同谷歌就相关问题进行闭门磋商之后，民众的恐慌情绪有所加剧。之所以是一次闭门磋商，原因是谷歌利用了同市府之间达成的“不公开协议”。

不过谷歌公司也向当地民众保证其将解决当地的住房危机，谷歌将投资10亿美元在湾区开发20000套新住宅，其中圣何塞就独得5000套。值得一提的是，在上述10亿美元的总投资中，谷歌将使用其中的7.5亿美元用于将原属于企业的土地转型为住宅建设用地，建成后将面对“所有收入阶层”开放。剩余资金将用于激励开放商建造民众买得起的房屋。

尽管谷歌指出上述计划将作为圣何塞住房危机的解决方案，但质疑者仍然表示其所产生的影响甚至比住房危机本身更加麻烦。如果谷歌不愿承受7.5亿美元投资所引发的大规模亏损，那么其所新建的住宅很可能将提供给谷歌雇员和承包商，其中就包括许多蓝领服务员工。事实上，包括圣何塞在内的多座美国城市都会利用免税政策作为条件吸引谷歌前来落户。如同在其他地方的企业园区一样，谷歌将在当地建设饭店、健身房、商店和员工的休闲娱乐区。谷歌在圣何塞建立的全新园区将成为下一代企业城镇的样板。

“企业城镇”让谷歌扩张模式备受质疑

为了应对第一次“镀金时代”所引发的社会和经济问题，普尔曼公司宣布了一项与谷歌类似的扩张计划——在新工厂的附近为员工建立起了住房和零售商店，打造一个“企业城镇”。同谷歌一样，乔治·普尔曼希望他的企业城镇能够为城市提供解决方案。通勤距离的缩短、有质感的生活设施，以及鸟语花香的周围环境可以使得工人们更加快乐、更具生产力。

然而普尔曼所打造的“企业城镇”和谷歌的模式并未反映出居民们的意愿，却是以谷歌等企业的意志为转移。唯一不同的是，谷歌不会像普尔曼公司一样将自己的企业园区转变成官方的自治机构。不过有观点指出，要对谷歌“企业城镇”模式进行全国性扩张的做法加以警惕。

对于许多在圣何塞谷歌新园区工作的员工来说，这家公司使他们的雇主也是地主，甚至还是他们数据的创造者、拥有者以及传播者。在日常生活的几乎各个方面，谷歌企业园区的居民都必须遵守高管和股东们制定的民间守则（而非美国政府针对公共事务实施的监管条例）。谷歌身处企业霸主的地位上，其可能会通过难以想象的方式来掌控园区员工和居民们的权利责任。

当然还存在着另外一种可能性。那便是当地政府不允许谷歌投资私营土地和住宅，而是要求谷歌向其纳税并以此作为社区建设的资金来源之一。但是，就目前情况来看，谷歌的“企业城镇”模式和其疯狂的扩张计划已经遭到了质疑，只有时间能证明谷歌模式的对与错。