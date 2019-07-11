随着最后一辆甲壳虫走下生产线，这款经典的传奇“大众”车终于走完了自己80多年的寿命，实际上由于糟糕的市场表现，大众早有停产这款车型的意思，在最近一年时间里他们似乎尝试着给它加入电动属性续命但也没能成功。

不过也好，安然入土总比狗尾续貂来的有骨气一些。

在大众历史上，甲壳虫绝对算得上是最经典也是最传奇的车型，甚至没有“之一”。在1933年，刚刚当选德国总理的阿道夫·希特勒表示想要打造一款售价低廉的“大众汽车”（Volks德语意为大众，当然当年还没有大众品牌），他希望这款车最高时速可以达到100km/h，售价在990马克之内。

显然造车这事儿超出了希特勒的知识范畴，但彼时他恰好遇到了刚离开戴姆勒公司没两年、自己创业但踌躇不得志的费迪南德。而费迪南德之所以离开戴姆勒，正是由于在一手打造了传奇的梅赛德斯SS以及SSK后，想要实现汽车平民化的梦想被戴姆勒拒绝，所以在造车的理念上，费迪南德和希特勒有了奇妙的共同语言。

当然从马后炮的角度来看，希特勒大概真的只是想用一个华美的梦想来为自己那不可告人的的野心筹钱，而费迪南德是否了解希特勒的目的也没人知道，但费迪南德确确实实花费了三年的时间，研发出了Volks Wahenwerk原型车（Volks德语意为国民），它的成本被控制的相当理想，搭载1.1L风冷发动机，匹配4速手动变速箱，双排座椅足够搭载一家三口甚至一家五口，完全符合希特勒的要求。

在1938年那个年代，普通家庭是绝对不会奢望自己会拥有一辆四轮交通工具，但费迪南德打造的这辆“平民车”彻底让所有德国人都为之疯狂，汽车工厂的工人们将其称为KdF（Kraft durch Freude，德语，翻译过来基本相当于“快乐源泉”），而在1939年的法兰克福车展上，大洋彼岸的《时代》周刊杂志在看到这辆设计略显超前的小车时，则直接用“beetle”来戏虐，当然从车身圆润的外形来看，它确实很匹配这样的名号。

甲壳虫的诞生直接带动了费迪南德新汽车产业的成立，这位“甲壳虫之父”将工厂命名为Volkswagenwerk GmbH，勉强算得上是大众公司的前身。当然这家工厂并没有拿来量产汽车，希特勒用KdF套来的钱也全都投入到了车展第二年便爆发的战争中，当然战争的结果大家也都心知肚明了。

在1945年，攻入德国的英国军队拿下了大众汽车工厂，并且依靠遗留的零件成功拼凑出了KdF汽车，随后由Hirst少将恢复了KdF汽车生产线。只是英国人似乎对这款车型并不感冒，也没想要接手这位麻烦邻居的工厂，于是在战争结束四年后，英国军队将大众汽车工厂交还给了德国，而德国也“迫不得已”的继续接盘Volkswagenwerk GmbH工厂，，并且将KdF改名为Volkswagen Type-1来进行真正的量产。

至于费迪南德本人，则在战后被判定为战犯而锒铛入狱，出狱后便再也不想搞什么“接地气”的设计，转头成立了以自己名字命名的保时捷品牌，并且研发出了一款后置后驱、水平对置4缸发动机并且使用溜背造型的保时捷356跑车，当然这是另一条故事线的剧情了，但在保时捷356与初代甲壳虫那明显撞脸的溜背造型中，不难看出费迪南德对于流线型体的热衷、以及超前的设计感。

但谁都没想到的是，Type-1的量产成为了德国战后恢复的一道曙光，平民汽车的诞生大大刺激了民众消费，甚至可以说Type-1一定程度上代表着汽车由单纯的交通工具开始朝向社交工具延伸。而在毫无压力的成为全欧洲最畅销车型后，大众公司顺势将这款车型推入美国市场，并且在1967年正式启用了“Beetle甲壳虫“的名号，萌系造型加一个上口的昵称，让人不爱都难。而当年拒绝接盘Volkswagenwerk GmbH的福特，在看到一辆甲虫汽车不断抢夺蚕食自己家门口的市场时，不知道有没有流下悔恨的泪水呢？

当然出道即巅峰的甲壳虫，在收割了十数年的汽车市场后开始趋于平淡，石油危机的出现加上其它品牌推出的更优秀的小型车的挤压，让一个平台用了二十多年的甲壳虫不堪重负。而大众也根据时势推出了平台更为先进的GOLF车型，取代甲壳虫成为大众公司头牌。

在此之后，甲壳虫就开始变得有些不温不火，大众便开始试图在海外寻找适合甲壳虫生存的土壤，而这辆国民小车也成功打入墨西哥，成为当地最受欢迎的车型。

只是即使大众甚至将一部分甲壳虫工厂都转移到了墨西哥，墨西哥市场的体量还是无法支撑这样一款相对落后的车型，所以在1998年，大众对甲壳虫进行了一次彻底的换代，而第二代甲壳虫，使用的正是GOLF的平台，这毫无疑问的代表甲壳虫自己的灵魂已经不在，“万物基于GOLF”的大众时代正式到来。

在经历了换代后，甲壳虫再也没能重现当年的辉煌，第二代甲壳虫在2010年停产后，第三代甲壳虫的小日子过得也更凄惨一些，在2017年，北美市场一共只卖出一万五千辆甲壳虫，可以说是相当惨淡，这也直接导致大众在2018年明确表示，甲壳虫的时代结束了。

2018年底，大众在洛杉矶车展上展出了甲壳虫Final，并且明确表示这款经典小车不再进行任何更新，整个车系进入到停产倒计时。而现在随着最后一辆甲壳虫走下生产线，这一传奇车型终于走完了自己辉煌的一生。虽然可以预料到会有这样那样的车迷在朋友圈点上一颗蜡烛来缅怀，而大众也可能在未来的某天会一时兴起，用电气化来复活这款车型，但我们都明白，甲壳虫的时代已经彻底终结了。