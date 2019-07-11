美国影星到访，FF未来主义者实验室首次曝光

IT之家7月11日消息 据21世纪经济报道，近日美国一档电视节目邀请演过《霹雳游侠》和《海岸救生队》的美国著名演员David Hasselhoff参观了FF“FUTURIST TESTING LAB（未来主义者测试实验室）”。

▲未来主义测试实验室（源自节目视频）

报道称，一位FF内部人士表示，FF已经启用了这个测试中心两年多，只是一直没有对外公布。测试中心中有大量先进的生产和测试设备，承载了FF 91除路测以外的绝大部分测试和验证工作，同时也是FF 91预量产车的试制中心。

贾跃亭在今年4月份发布的微博中也曾提到过这个“未来主义者测试实验室”。他当时表示，“就像我正在努力学习英语技能一样，新物种 FF91的超级计算平台也在不断学习并迭代，以实现自主适应每一位用户的需求。在位于洛杉矶的‘未来主义者测试实验室’中，我们正在见证这一颠覆性技术的诞生。”

▲The Hoff（左）到访FF

另外，节目还展示了FF91的上路视频以及The Hoff亲自体验FF91的内容。节目中的FF91采用了对开门设计，工作人员还演示了通过智能手表打开车门，汽车后排配置了“零重力座椅”，带有按摩功能，头顶是全景天窗。

今年3月，九城宣布和FF签订协议，双方将共建合资公司，在中国营销及运营电动汽车。而基于合作条款，九城将以三个等额分期，向合资公司注资最高达6亿美元，法拉第未来将向合资公司提供相关产权及资源。