中国科学院大学“硬核”录取通知书：内含龙芯三号处理器

IT之家7月11日消息 根据中国科学院大学的官方消息，7月9日上午，中国科学院大学第一张本科生录取通知书完成打印。第一个收到录取通知书的考生打开后发现信封中夹着一枚龙芯处理器。

据介绍，中国科学院大学李树深校长给2019级本科新生的信中嵌入了一枚“龙芯三号”实物芯片。

它看上去很小，却可以驱动庞大的世界；它朴实无华，正是中国科学院砥砺创新自主研发的写照。希望同学们透过芯片，读懂更多，看得更远！

收到录取通知书的考生表示：

我会把这颗芯片和高中校徽，一同放在书桌上，作为精神信物鞭策我前行，努力为解决国家卡脖子问题，贡献力量！

附：李树深校长给2019级本科新生的一封信（全文）

亲爱的______同学：

你好！

当你看到这封信的时候，意味着你有了一个新名字——UCASer。我代表中国科学院大学全体师生欢迎你！感谢你选择与科学并肩、与国科大同行！你也很幸运，在中华人民共和国成立70周年、中国科学院建院70周年之际，站在了人生新的起跑线上。

这个九月，将是你新的起点。你将成为国科大2019级本科新生，成为国科大校园的朝阳。你会遇见大咖老师、学霸同窗，结识来自五湖四海矢志创新的同道伙伴；你将有机会向世界顶尖学者求教，也有机会亲手触碰以前只能在书本中、屏幕上见过的尖端仪器装置。这一切，是因为你走进了离科学最近的地方！

你开启的是人生新的旅程。“新”标志着和过往作别。我们希望你能静下心来，认真思考——选择国科大的“初心”是什么？你的这段个人成长之旅又将怎样融入时代的洪流？

从现在开始的30年，是中国成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的关键30年。30年后，中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。曾几何时，发达国家的移动通信开始普及，我们的通信还以邮电报为主；而如今，中国5G技术已经成为世界通信产业的重要引领者。从追跑、并跑再到领跑，这是科学技术迅猛发展的体现，是时与势的呼唤，也是中国当代青年的使命责任。你，准备好了吗？

你站上的是人生新的高度。“新”意味着改变和向前。“当今世界正处于百年未有之大变局”，科技进步日新月异，国际竞争日趋激烈。我们希望你能静下心来，认真思考——面对创新“无人区”，作为国科大的学生，你可以做些什么？怎样让自己的理想追求与中华民族伟大复兴进程结伴同行？

这段时间，持续升级的中美贸易摩擦再次证明，关键技术必须牢牢掌握在自己手里，必须自力更生；我国要想在2049年成为世界科技强国，必须矢志不移自主创新。习近平总书记反复强调：“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路”。你，准备好了吗？

你体验的是人生新的境界。“新”孕育着希望和惊奇。“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”。我们做出的每一项微小的成果，累积起来就是足以撼动全人类认知、推动人类文明进步的重大贡献。我们希望你能静下心来，认真思考——怎样与世俗的洪流保持理性的距离，怎样保持对未来生活的热忱，做善良而勇敢的青年，成为值得托付和信赖的伙伴。

作为校长，也是你们的学长，我希望你们学会感恩和珍惜，学会思考和质疑，学会学习和自修。

“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”无论时代如何变迁，那些不畏困难，舍己为国的科技工作先辈，永远值得我们追忆和感恩。你之前经历的可能是题海战术、答案唯一。进入大学，你需要学会主动学习、不断超越；你需要养成独立思考的习惯，勇于质疑和挑战权威；你需要像孩童一样，始终保持对世界的好奇，不断大胆想象、大胆发问、大胆尝试、大胆探索——思维一旦禁锢在某一个维度，就是失去创造力的开端。

我想特别告诉你，这个世界不只有公式、代码、量表。在追寻科学精神的同时，一定要提高人文底蕴、艺术素养和社会修养。多读一些好书，尽可能广泛涉猎艺术，思考社会问题，多与学科不同、圈子不同的同学、师长交流。

你可能已经注意到了，这张信纸有些特别，其中嵌入了一枚芯片。是的，这是国科大送给你的入学礼——“龙芯”。它看上去很小，却可以驱动庞大的世界；它朴实无华，正是中国科学院砥砺创新自主研发的写照。愿你透过这枚芯片读懂更多，看得更远！愿你永葆初心，飞得更高！愿你不负时光，前程似锦！!