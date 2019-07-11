外媒：小米 A3/A3 Lite将搭载骁龙 730/675 处理器

IT之家7月11日消息 据外媒报道，小米A3手机将采用高通骁龙730处理器，小米A3 Lite手机将采用高通骁龙675处理器。

▲via Mysmartprice

▲图为小米CC9

小米的Android One手机在过去的命名上一直沿用小米Mi X系列。但随着上个月小米CC系列的发布，一些传闻称小米A3和小米A3 Lite基于小米CC9和小米CC9e。现在据Mysmartprice报道，IshanAgarwal24透露，小米A3代号为“bamboo_sprout”，将采用高通骁龙730处理器，而小米A3 Lite代号为“cosmos_sprout”，将搭载高通骁龙675处理器。

Mysmartprice称，如果消息属实，那么这意味着小米A3系列将比小米CC9系列性能更加强大，因为两个系列的处理器有区别。据了解，小米CC9搭载了骁龙710处理器，而小米CC9e搭载了骁龙665处理器。目前还没有小米A3系列的正式的发布日期或预告片公布。

上周，Mysmartprice、Android Authority和Slashleaks等多个网站报道了一个小米型号：M1906F9SH，它可能代表了小米A3系列通过FCC和IMDA认证。FCC认证信息显示，这款手机是一款Android One手机，配备了三个摄像头，主摄像头为4800万传感器。同样的型号也在俄罗斯获得认证。所有这些信息都表明，这个系列即将推出。

也有多家外媒报道称，小米A3和小米A3 Lite就是小米CC9和小米CC9e；当然，最准确的信息还有待官方公布。