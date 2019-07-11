比亚迪宋Pro正式上市：搭载12.8英寸8核悬浮Pad

7月11日晚间消息，比亚迪宋Pro今日正式上市，拥有燃油、双模、纯电三大动力，共计12款车型，其中，宋Pro燃油官方指导价8.98万—11.98万元；宋Pro DM综合补贴后价格16.98万—21.98万元；宋Pro EV综合补贴后价格17.98万—21.98万元。

据介绍，宋Pro的车身尺寸为4650×1860×1700毫米，轴距达到同级领先的2712毫米，车辆配备DiLink 2.0智能网联系统，支持400万+App，还囊括12.8英寸8核自适应旋转悬浮Pad、智能语音交互、智能云服务、OTA智能远程升级等科技。

其中燃油版拥有1.5TI发动机+6速自动变速器动力组合，换挡速度快至0.2秒，百公里综合油耗7升。

比亚迪称，宋Pro DM四驱性能版，首次搭载P0+P4混合动力架构，可实现6.5秒破百，百公里综合油耗为1.3升。宋Pro DM四驱高能版，实现4.7秒破百的加速，百公里油耗1.4升。宋Pro DM纯电模式拥有81公里纯电续航，同时，综合续航近800公里。

比亚迪方面称，宋Pro EV NEDC工况续航达502公里，具备70kW极速快充能力，充电15分钟续航100公里。据介绍，目前比亚迪新能源车产销已突破60万辆。