IT之家iOS版6.83更新：iOS 13大量适配/发帖支持剪切板和Memoji……大量更新

IT之家iOS版6.83上架更新！

这次的更新比较多，除了对iOS 13做了大量的适配、改进和修复之外，还做了不少的公用性改进，例如新增的【发帖/回帖支持从剪贴板粘贴图片】，例如对海外用户的幻灯和推送日历无法加载的问题修复……

更新点非常多，大家看下更新历史吧。



另外，因为社区管理方面的一些原因，原定社交化方面进化的7.0开发路线已经取消，我们将继续沿着实用化、内容价值化的道路继续前进，有任何问题都请在IT圈软媒产品区或者本文评论下方反馈，感谢！

IT之家iOS v6.83 主要更新历史- 2019年07月12日

新增：功能 - 发帖/回帖支持从剪贴板粘贴图片

新增：功能 - 发帖/回帖支持Memoji表情（iOS 13）

改进：界面 - 本人帖子详情页隐藏举报按钮



改进：功能 - 夜间模式跟随系统主题设置默认关闭（ iOS 13 Beta功能）

修复：功能 - 和历下日历页要闻推送、首页幻灯无法加载问题



修复：功能 - 服务端新闻栏目变更时可能导致客户端上热评栏目丢失问题

修复：功能 - 内置浏览器QQ分享失败问题

修复：功能 - iPad版回复框无法隐藏问题（ iOS 13）

修复：功能 - iPad版小黑屋无法打开问题（ iOS 13）

修复：功能 - 图片选择器点击返回时崩溃问题（ iOS 13）

修复：功能 - 不能修改头像问题（ iOS 13）

修复：界面 - 夜间模式下栏目切换控件分割线及边框显示异常问题（ iOS 13）

IT之家iOS v6.82 主要更新历史- 2019年06月22日

新增：界面 - 帖子详情页列表添加更多操作菜单

新增：帖子支持下沉、锁帖，回帖支持置顶（管理员）



改进：功能 - 识别华为部分特殊机型（指纹版、保时捷版）尾巴



修复：功能 - 分享文章链接到QQ时缩略图无法显示问题



修复：功能 - 辣品频道文章内京东链接点击无反应问题

IT之家iOS v6.81 主要更新历史- 2019年06月05日

新增:功能-个人主页评论添加反对

新增:功能-帮助与反馈-添加帖子/评论不存在答疑



改进:界面-帖子列表标题正文样式调整

改进:界面-个人主页帖子标题正文样式调整



修复:功能-圈子列表页点喜欢之后无法立即操作问题

修复:功能-ipad点击限免无限跳转问题

修复:功能-圈子列表页夜间模式下点击图片之后缩略图夜间模式失效问题

修复:功能-工具详情页在分享到QQ有概率闪退问题

修复:功能-首页-顶部搜索框图标变色龙模式显示问题

修复:功能-个人主页评论回复都是主楼问题

修复:功能-变色龙底部滑动条不能滑动问题

使用中有任何建议和意见，请前往【我】-> 【关于】-> 【反馈】这里来告诉我们，感谢！

IT之家iOS v6.80 主要更新历史- 2019年05月23日

新增：功能-「工具」上线，首页右上角更多菜单中打开

新增：界面-全新设计的圈子帖子列表（如不习惯，可切回旧版）

新增：界面-全新设计的个人中心页面

新增：功能-个人中心页面增加文章列表

新增：功能-账户与隐私界面增加历史评论/帖子是否对他人可见开关

新增：功能-圈子列表右上角新增更多菜单，可快速切换圈子列表样式及日夜间模式

改进：功能-海外用户新闻图片访问加速

修复：功能-文章详情页打分后不能点击问题

修复：功能-自动登录失败不提示问题

修复：功能-帖子详情子楼点赞问题

修复：功能-领券后从淘宝跳转回来闪退问题

修复：功能-发布会页面查看大图，分享复制链接闪退

修复：功能-直播界面退出后仍播放问题



全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图



▲新增工具功能

▲圈子、个人中心全新设计

▲ 爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！极速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

▲新增回复消息推送通知

▲新增帮助与反馈入口

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

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