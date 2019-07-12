道指收盘首超27000点，微软盘中股价创有史以来新高

目前，按市值计算，亚马逊是美国第二大上市公司（9996亿美元），仅次于微软的1.061万亿美元。

北京时间7月12日消息，星期四美股涨跌不一，标普500指数创下收盘最高记录，道指收盘首次超过27000点，纳指小幅收跌。截至收盘，道指涨227.88点，涨幅为0.85%，报收27088.08点；标普500指数涨6.84点，涨幅为0.23%，报收2999.91点；纳指跌6.49点，跌幅为0.08%，报收8196.04点。



▲看多报告拉动微软股价盘中创有史以来新高

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌0.74%，亚马逊跌0.81%，苹果跌0.73%，NetFlix跌0.39%，Alphabet涨0.33%，微软涨0.4%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨0.29%，爱奇艺跌1.71%，拼多多跌2.52%，微博跌0.24%，腾讯音乐涨1.15%，阿里巴巴跌0.23%，京东跌0.65%，百 度涨0.31%，趣头条涨0.22%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：泰克飞石（涨12.28%），无忧英语（涨4.41%），拍拍贷（涨4.14%），信而富（涨3.79%），易车网（涨3.14%），瑞幸咖啡（涨2.9%），人人公司（涨2.86%），聚美优品（涨2.49%），新东方（涨1.66%），前程无忧（涨1.42%），宜人贷（涨1.28%），58同城（涨1.23%），简普科技（涨1.02%），小牛电动（涨1.02%），汽车之家（涨0.82%），中通（涨0.41%），流利说（涨0.29%），新浪（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：兰亭集势、如涵控股、凤凰新媒体、UT斯达康、途牛。

下跌的公司包括：乐信（跌0.17%），1药网（跌0.2%），搜狐（跌0.22%），宝尊电商（跌0.25%），猎豹移动（跌0.28%），世纪互联（跌0.38%），趣店（跌0.57%），哔哩哔哩（跌0.72%），小赢科技（跌0.9%），正保教育（跌0.94%），寺库（跌0.95%），搜狗（跌1.02%），畅游（跌1.07%），陌陌（跌1.18%），好未来（跌1.37%），华米（跌1.45%），百世（跌1.49%），携程网（跌1.5%），欢聚时代（跌1.51%），中芯国际（跌1.67%），乐居（跌1.95%），云米（跌2.05%），迅雷（跌2.24%），唯品会（跌2.28%），搜房网（跌2.31%），虎牙（跌2.68%），500彩票网（跌2.71%），优信（跌2.9%），品钛（跌3.02%），金融界（跌5.54%），触宝（跌6.09%），蔚来（跌7.07%），达内科技（跌16.77%）。

蓝汛依旧被停盘。

蔚来称第二季度汽车交付量达到1553辆，其中包括全新车型ES6。虽然相比第一季度下降了21%，但第二季度交付量远高于相对保守的预期。对于蔚来美国存托股来说，这无疑是个好消息。截至星期三收盘，本周蔚来股价累计上涨15%。2018年蔚来开局不错，但自12月以来，蔚来面临数个压力：销售滑坡，由于政府补贴力度减小，1月份ES8车型销售下滑；多名高管离职；对蔚来汽车产品质量的担忧上升，在中国市场这一问题尤其严重，因为消费者有很多选择；竞争加剧，蔚来经常被称作中国的特斯拉，但特斯拉已经在上海附近建厂，可能很快将向中国消费者交付在中国生产的Model 3车型（没有关税）。结果是自去年9月IPO（首次公开招股）以来，蔚来股价累计下跌近42%。但蔚来的处境远没有那么糟糕。经过数月的低迷后，在新车型需求拉动下，6月份蔚来销售出现上涨。

自5月初达到接近200美元的水平以来，阿里巴巴股价一直面临压力。但过去数周，阿里巴巴股价表现好转。实际上，今年以来，阿里巴巴股价已累计上涨约24%，与过去数年的情况符合。当然了，投资者更关心的是，阿里巴巴股价未来走势如何？有数个因素将成为拉动阿里巴巴股价上涨的催化剂。在电子商务市场的主导地位是阿里巴巴的一个重大优势，这不但使它能收集海量数据，还为它推出新服务提供了平台。阿里巴巴被称作中国的亚马逊，业务模式盈利能力更强。阿里巴巴月手机活跃用户为7.21亿，同比上年增加了1.04亿。阿里巴巴还效仿亚马逊，大力进军云计算产业，这可能成为它最大的增长引擎。实际上，阿里云不仅是中国，也是亚洲规模最大的云服务。阿里巴巴股价相对合理。它市盈率为19倍，相比之下京东为29倍——增长速度要慢得多。阿里巴巴的投资也很聪明，其中最重要的要说是支付宝了。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：英伟达（涨3.89%），LendingClub（涨2.74%），戴尔科技（涨2.28%），Snap（涨2.03%），Salesforce（涨1.68%），美光科技（涨1.35%），惠普公司（涨1.26%），VMware（涨1.15%），动视暴雪（涨1.07%），PayPal（涨0.84%），Yelp（涨0.82%），英特尔（涨0.81%），Uber（涨0.66%），博通（涨0.57%），IBM（涨0.55%），索尼（涨0.44%），黑莓（涨0.42%），西部数据（涨0.41%），思科（涨0.3%），摩托罗拉系统（涨0.2%），Adobe（涨0.2%），Box（涨0.11%），Spotify（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：Fibit、诺基亚。

下跌的公司包括：Altaba（跌0.07%），特斯拉（跌0.13%），SAP（跌0.17%），甲骨文（跌0.27%），爱立信（跌0.42%），Zynga（跌0.48%），iRobot（跌0.48%），艺电（跌0.5%），Slack（跌0.54%），Twitter（跌0.69%），Lyft（跌0.72%），高通（跌0.87%），GoPro（跌0.89%），eBay（跌1.02%），赛门铁克（跌1.4%），Pinterest（跌1.81%），恩智浦（跌2.09%），AMD（跌2.16%），Groupon（跌2.53%），速汇金（跌2.56%）。

在投资公司Cowen & Co.分析师尼克·亚科（Nick Yako）将微软股票纳入研究范围，并给予“跑赢大盘”（outperform）评级和150美元目标股价后，今天盘前交易中微软股价一度上涨0.4%。亚科预计，到2025财年，微软营收将增长1000亿美元，Office 365和Azure云计算业务将是推动营收增长的主要动力。他在报告中写道，“虽然微软最近相当成功，我们认为未来它将有更多机遇，我们相信，在2020至2025财年之间，微软营收和利润增幅达到2位数是完全可能的。”营收的增长，以及利润率保持稳定，将使2020至2025财年之间微软利润每年增长15%。2018财年微软营收为1103.6亿美元，预计2019财年将增长至1248.6亿美元，2020财年将增长至1387.9亿美元。2018财年每股收益为2.13美元，未来2年将分别达到4.57美元和5.12美元。亚科称，虽然第一方游戏的成功存在不确定性，微软的游戏业务“有潜力”。今年以来，微软股价累计上涨36%，同期内道琼斯工业平均指数涨幅为15%。今天常规交易中，微软股价上涨0.55美元，涨幅为0.4%，报收于138.4美元。

今天早盘交易中，亚马逊股价上涨0.7%，使其市值一度超过1万亿美元关口。这是亚马逊市值史上第二次盘中超过1万亿美元关口——第一次时间是2018年9月4日——但收盘时亚马逊市值从未达到过1万亿美元。目前亚马逊股价仍然低于去年9月4日的2039.51美元。鉴于亚马逊流通股数量为492331776股，市值要达到1万亿美元，收盘价必须超过2031.15美元。目前，按市值计算，亚马逊是美国第二大上市公司（9996亿美元），仅次于微软的1.061万亿美元。今年以来，亚马逊股价已累计上涨逾35%，标普500指数累计涨幅接近20%。今天常规交易中，亚马逊股价下跌16.34美元，跌幅为0.81%，报收于16.34美元。