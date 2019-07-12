欧洲希望重塑汽车电池制造行业，正向中国“学习”

7月12日消息，在为下一代汽车和卡车制造电池方面，欧盟正开始像中国那样行事。

▲法国Nersac Saft Groupe SA工厂用于生产电池的电极

以下是翻译内容：

过去几个月，以欧盟委员会副主席马洛斯·塞夫科维奇(Maros Sefcovic)为首的政府官员，与制造商、开发银行和商业贷款机构一道，采取各种措施，将逾1000亿欧元的资金投入电动汽车锂离子电池组的供应链中。

德国和法国都在采取积极行动，因为它们对中国在席卷汽车行业的新技术方面获得领先地位十分艳羡。传统汽车制造业在欧盟创造了1380万个就业岗位，占总就业岗位的6.1%，有关部门希望确保制造商们能够将重心转向电动汽车和电池的供应方面。

从控制温室气体排放和应对气候变化的决心开始，欧盟国家正采取一系列措施推动这一计划。他们越来越关注减少柴油发动机的污染，以及中国企业在环保技术方面取得的进展。法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)今年2月曾表示：“我电动汽车中使用的电池100%都是在亚洲生产的，我对此感到不满意。”

▲彭博新能源财经(BloombergNEF)的研究显示，到2040年，大约57%的汽车将由电池驱动

到目前为止，欧盟的计划已经开始发挥作用，使欧洲走上了与中国竞争电动汽车电池组市场份额的道路。彭博新能源财经(BloombergNEF)预测，到2025年，目前缺乏大型电池制造商的欧洲将在产能方面与美国竞争。

欧洲刺激电池领域投资的措施包括：

——法国和德国正在采取措施，向电池行业注入数十亿欧元资金。塞夫科维奇说，欧盟委员会可能会在10月底前将国家援助提案作为“特殊项目”批准。这两个国家正在寻求从西班牙、瑞典和波兰获得更多的支持。

——今年5月，欧洲投资银行初步批准了一笔3.5亿欧元的贷款，支持NorthVolt AB在完成融资后，在瑞典建造超级电池工厂的竞标。

——欧洲投资银行以及欧洲重建和发展银行正在支持“原材料投资项目”，这将有助于建立制造电池所需稀土金属的供应链。塞夫科维奇表示，他希望这个项目将在今年年底前推出。

——今年5月，欧盟与微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)和其他投资者共同启动了持资1亿欧元的突破性能源风险投资基金，以推进能源转型，其中可能包括开发电池。

——欧洲委员会（EC）已经召集了至少260家工业企业组建联盟，成员包括标致(Peugeot SA)、道达尔(Total SA)和西门子(Siemens AG)等，其目标是在欧洲建立生产储能设备的能力。

彭博新能源财经驻伦敦的能源存储分析师詹姆斯·弗里斯(James Frith)说：“一两年前，所有人都觉得，对欧洲来说加入电池市场竞争为时已晚。但他们已经做出了承诺，欧洲现在处于强势地位。”

弗里斯指出，到2025年，欧洲可能控制全球电池制造能力的11%，高于目前的4%。这将削减中国的市场份额，并在该行业与美国展开竞争。欧洲委员会估计，到那时，电池市场每年的价值可能达到2500亿欧元，其中欧洲的电池工厂或供应商至少可分走1000亿欧元。

▲到2025年，欧洲电池制造市场份额将从今年的4%增长到11%

欧洲的目标是建立更多企业，为该地区的汽车制造商供货，而不需要从亚洲的主要制造产地进口电池。目前，宁德时代和比亚迪在中国的电池生产领域占据主导地位，埃隆·马斯克(Elon Musk)的特斯拉公司也在美国建造了超级电池工厂。

然而，到目前为止，欧洲还没有建立起电池供应链，不过已经吸引了LG、三星和宁德时代等公司对当地的工厂进行投资。

欧盟委员会的新目标是刺激这些公司扩大规模，以便为为宝马和大众等公司供货，这两家公司计划大幅增加电动汽车的产量。从整个行业来看，未来几年使用电池的汽车比例将不断上升。

▲电动汽车增长趋势

除了标致和道达尔以外，还有数十家公司将从欧洲的援助中受益。道达尔目前正在德国凯泽斯劳滕(Kaiserslautern)建设电池工厂。这笔资金还将流入西门子、Umicore SA、Solvay SA和Manz AG等零部件或原材料供应商。

德国经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔(Peter Altmaier)最为关注与汽车制造业直接相关的80万个就业岗位。他表示，电池约占电动汽车价值的三分之一，如果欧洲没有生产电池的设施，更多的就业机会将流向亚洲。

阿尔特迈尔还称：“欧洲对电池的需求非常巨大，我们必须有雄心在欧洲和德国制造世界上最好的电池。”

塞夫科维奇设想在欧洲建立10到20个“超级电池工厂”，在他的支持下，欧洲电池联盟正在寻求协调研究，这将是该计划的基础。NorthVolt打算成为主要的电池制造商之一，为宝马和其他主要汽车制造商提供电池。

NorthVolt首席执行官彼得·卡尔森(Peter Carlsson)说：“如果我们想在2030年前成为欧洲的主要电池制造商之一，我们需要建设约150千兆瓦时的产能。客户需求如此强劲，我们正在加快我们的计划。我们在创造瑞典新产业的道路上迈出了一大步，这将对减少我们对化石燃料的依赖产生重大影响。”