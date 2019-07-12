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谷歌承认：某些合作伙伴泄露1000多份谷歌助手保密对话录音

2019-7-12 7:42:58来源：新浪科技作者：唐风责编：骑士评论：

北京时间7月12日早间消息，谷歌周四承认，某些合作伙伴向一个比利时新闻网站泄露了1000多份客户与Google Assistant（谷歌助手）的对话录音。

谷歌和亚马逊等公司利用这些对话来改善其智能助理服务的语音响应功能，而对话信息应该是保密的。

但比利时新闻网站VRT周三称，一家承包商向其提供了这种对话的样本，然后该网站利用这些样本找出了其中一些人的身份。VRT网站还检查了当用户在手机或Google Home产品中说“OK Google”时，Google会收集什么类型的对话信息。另外，VRT还在对话中听到了客户地址等信息。与该网站有过交流的消息人士还称其听到了一名心情悲痛的妇女的对话录音，以及人们谈论医疗状况的录音。

谷歌现已承认，确实有对话录音泄露了。

“我们刚刚得悉，一名语言审查员泄露了机密的荷兰音频数据，这违反了我们的数据安全政策。”谷歌搜索产品经理大卫·蒙西（David Monsee）发表博文称。“我们的安全和隐私响应团队正就此事展开调查，我们会将采取行动。我们正在对自己在这个领域中的保障措施进行全面审查，以防止类似的不当行为再次发生。“

蒙西表示，谷歌的合作伙伴只能听到“所有音频片段中的大约0.2%”，并表示这些信息“与用户帐号无关”。但是，VRT在某些音频片段中识别出了对话者的身份。

Google Assistant用户可以轻松删除自己的语音历史记录。

当用户与亚马逊语音助理服务Alexa进行对话时，亚马逊也会收集语音片段，并对其进行人工分析。不过，用户可以阻止Alexa利用这些信息来改善亚马逊的服务，并删除自己的历史录音。

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关键词：谷歌

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