难以启齿，就让AI来！这款聊天机器人专为青少年解惑“性事”

现在的青少年在成长过程中会不可避免地受到互联网的影响。许多父母觉得性是一个难以启齿的问题。但Planned Parenthood发现，青少年也不会非常主动地在社交媒体上求助。

“他们不会问谷歌，也不会问YouTube和Facebook。因为他们觉得谷歌在监视自己，Facebook也几乎无所不知。他们不想让别人知道自己问了什么，”Planned Parenthood数字产品实验室的高管Ambreen Molitor在今天的Transform 2019人工智能大会上说道。

Planned Parenthood的聊天机器人Roo就专注于解答性和性健康方面的问题。Roo发布于今年一月，它旨在解决美国性教育方面的缺失，某些州的政策比较宽松，互联网上的错误信息较多——这些信息可能源于谷歌或者其他的论坛。

这个聊天机器人的设计就像平时的消息应用一样，用户可以发送文字信息，然后就会得到回答。其实许多青少年有很多问题，但不知道从何问起，Roo的询问环境就非常安全。

Molitor表示，Roo可以在网页端直接使用，因为某些青少年用户其实不喜欢在手机上装太多应用。用户可以从常见的问题列表当中寻找答案，也可以浏览自慰、怀孕和节育等方面的话题。最后他们也可以选择匿名提问。

Molitor表示，Roo会预先设置好提问，帮助用户引出自己的问题，同时它还能预测用户潜在的疑问。例如许多人喜欢在Roo上询问，某种特殊的经历或感受是否“正常”。

Planned Parenthood无法知道用户之前是否使用过Roo。同时它没有任何缓存信息，也不需要用户的定位，这也是它在努力保护用户的隐私。

在推出不到半年的时间里，Roo上面的提问已经接近80万个。青少年占据了81%的流量，Roo的用户中有60%属于有色人种。

青少年有了问题不找别人求助，却找人工智能帮忙，这多少有些讽刺。但人类注定是有偏见的——年轻人群需要空间来验证自己的价值和判断。