全新13英寸MacBook Pro跑分出炉：较前代快83%

苹果本周早些时候更新了入门款13英寸MacBook Pro，配备集成式触控ID传感器的触控栏，搭载1.4GHz四核第八代Intel Core i5处理器（8GB内存，128/256GB存储空间）。至于这款设备性能表现如何，我们先一起来看看跑分。

根据最新的Geekbench 4跑分记录，这款2019入门款MacBook Pro的单核跑分较前代（2017入门款，2.3GHz双核第七代Intel Core i5处理器）最高提升6.8%，多核跑分则最高提升83.4%。

2019入门款13英寸MacBook Pro的CPU型号是Intel Core i5-8257U，属于为苹果设计的Core i5-8250U的定制版。该15W芯片属于Coffee Lake家族，其Turbo Boost最高可达3.9GHz。

用户也可以选择升级至1.7GHz四核第八代Intel Core i7处理器，型号为Intel Core i7-8557U，应该是Core i7-8550U的定制版，其Turbo Boost最高可达4.5GHz。

目前只有一条关于1.7GHz处理器版本的Geekbench跑分记录，为单核4835和多核15515。相信随着跑分记录的增加，平均成绩可能会有所变化，但目前的成绩已经较前代提升大约60%。

苹果宣称新款MacBook Pro“拥有较以往快达两倍的强劲性能”，虽然从目前的跑分成绩上来看该宣传多少有些“水分”，但跑分也只是参考，并不代表全部，具体还要看实际使用体验。