树莓派4确认用于供电的USB-C 接口存设计缺陷，未来版本将修正

Raspberry Pi 4 Model B 已于两周前发布，作为Raspberry Pi最新一代的产品，Pi 4除了性能方面的改进（官方称其桌面性能堪比入门级的x86 PC系统），常用的接口也变得更丰富和更实用。Pi 4包含两个USB 2端口、两个USB 3端口，通过一个USB-C端口供电，此外还有千兆以太网接口和耳机接口，两个micro HDMI端口（可支持两台4K显示器）。

但近日开发者 Tyler 发现 Raspberry Pi 4的USB-C供电接口存在问题。据这位开发者的描述，Pi 4的USB-C供电接口不能兼容所有本应支持的 USB Type-C线，也就意味着用户可能无法使用手头的 Type-C数据线给Raspberry Pi 4供电。

随后Raspberry Pi基金会确认 Pi 4的USB-C接口存在设计缺陷，无法兼容所有Type-C数据线。

根据基金会公布的 Pi 4电路图，它少用了一个CC电阻器，而Pi 4 USB-C端口上的两个"CC"插脚本应该都有自己的5.1K欧姆电阻器，所以这个设计缺陷最终导致它们只能共享单一的电阻器，破坏了与许多USB-C充电器的兼容性。

USB-C是一种复杂的连接器，而它的一些连接线是使用电子标记的，这就意味着它们内置了集成芯片，以支持各种不同的设备。例如，我们可以使用MacBook Pro的充电器为各种USB-C接口的设备供电，充电器会自动判断需要输送多大功率的电流。

但由于Raspberry Pi 4的设计缺陷，导致它不支持电子标记连接线，如Apple的Type-C数据线或者Google Pixel 3的数据线，这些设备会被错误地识别为音频适配器配件。

所幸的是，这个设计缺陷不会损坏Raspberry Pi 4，也不存在火灾隐患，只是供电会比较不方便。

Pi 4作为 Raspberry Pi第一款支持USB-C的设备，出现这种设计缺陷固然十分遗憾，但我们作为用户目前只能使用变通方法来解决此问题。目前比较简单的方法是购买没有电子标记的连接线或充电器，如树莓派基金会正在售卖的Type-C充电器（售价8美元）。

Raspberry Pi联合创始人Eben Upton则表示未来的电路板将会修复这一缺陷，但现有用户只能采用变通的方法了。他还说到，令人意外的是，在进行广泛测试的过程中竟然没发现这一问题。