苹果最新专利流出，让自动驾驶汽车实现无线充电

IT之家7月12日消息 说起无线充电人们一般都会想到手机的无线充电，不过近日苹果公司则已经申请了电动汽车的无线充电专利。该专利名为“无线充电校准系统”，苹果在专利申请文件中还描述了一款可能采用了辅助转向推进系统以实现停靠的汽车。此外，在该专利文件中苹果还为大家描述了这款汽车是如何使用连接到车身的无线电力接收器进行充电的。

一旦汽车停放到位，车身周围的无线电力发射器将自动为汽车充电。耐人寻味的是，这项专利申请提到了Apple的高级硬件工程经理Jeff Alves和一位名为Derryk Davis的产品设计工程师，除此以外在专利文件中还提到了Special Projects Group的电力工程师Hunter Wu，之前曾担任WAVE公司的首席科学官。

众所周知苹果公司正在开发一款自动驾驶的电池动力汽车，其最近收购了一家自动驾驶汽车初创公司Drive.ai。尽管如此，目前并没有更多有关苹果自动驾驶汽车发布的信息，不过据最新的一份报告显示苹果的自动驾驶电池动力汽车将会在2023年前对外发布。

预计图中的这款带有自动泊车功能的汽车主要依靠的是控制电路进而让转向和推进系统将车辆停放在停车位中，而后无线电力即可从停车位中的无线电力发射器传输到车身内部的无线电力接收器。在这一过程中控制电路可以使用传感器在停车充电期间对汽车周围物体的距离进行测量。

关于自动泊车功能先前宝马公司就曾研发出一款可自动泊车的宝马5系。不过苹果公司似乎是将无线充电嵌入停车位当中，整体而言更像是一款大号的“充电盘”。当车停靠在无线充电停车位充电时就如同人们平常将手机放置在无线充电盘上充电那样，只不过这一过程都是自动化的。

目前传统的电动汽车往往依靠车主手动将充电器插入汽车充电口，苹果公司的新专利让未来“停车即充电”成为可能。不过将电力接收器与电力发射器对准是非常关键的，如果操作不当则很有可能会对汽车造成严重损坏。