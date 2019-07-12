Facebook开发玩德州扑克的AI：能击败顶尖人类选手

北京时间7月12日早间消息，据美国科技媒体The Verge报道，人工智能已经在另一个热门游戏中击败了人类。由Facebook人工智能实验室和卡耐基梅隆大学研究人员设计的一款程序在一系列六人无限制德州扑克比赛中击败了全球顶尖选手。

在12天时间里，这个名为Pluribus的人工智能系统在不同环境中与12名专业选手对决。在一种情况下，人工智能面对5名人类选手。在另一种场景中，5个版本的人工智能与一名人类选手对决（在这种情况下计算机没有相互配合）。研究人员表示，Pluribus平均每手都能赢5美元，而每小时能赢1000美元，这是“决定性的胜利”。

Facebook人工智能研究科学家、Pluribus的联合开发者诺姆·布朗（Noam Brown）表示：“可以肯定，我们已经达到了超人的水平。未来也不会改变。”

曾获得6次世界冠军、与Pluribus对决的12名职业选手之一克里斯·弗格森（Chris Ferguson）则表示：“Pluribus是非常难应付的对手。无论在什么样的回合，都很难压倒它。”

在发表至《科学》杂志的论文中，Pluribus背后的科学家们表示，这次胜利是人工智能研究的重要里程碑。尽管机器学习在国际象棋和围棋等棋类游戏，以及《星际争霸2》和《Dota》等电子游戏中已经胜过人类，但从某些方面来看，六人无限制德州扑克对计算机来说有着更高的难度。

这是种“不完全信息游戏”，同时还涉及到多个玩家和复杂的胜利条件。尽管围棋棋盘上的棋型很多，但所有信息都是可见的，因此玩家最终只有两种结果：赢和输。而Pluribus面对的情况则与此完全不同。