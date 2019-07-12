潜藏的灾难：海洋冷冻大量“火冰”，一旦释放将引发海啸

北京时间7月12日消息，据美国生活科学网站报道，在海洋表面之下存在冷冻甲烷巨大宝库，它们也被称为“火冰”。一旦释放出来，可能引发海啸、滑坡，释放大量碳进入现今已变暖的地球大气层。

冰冻甲烷也被称为甲烷水合物，是由甲烷气体分子锁定在冻结水晶体中形成的。它看起来像冰，在海洋低温高压条件下形成，被认为含有地球15-40%的碳含量，由于冰冻甲烷储存了地球上很大一部分碳，它可能在大气和生物之间的碳循环中扮演着重要的角色，这也是一种潜在的能源，也是一种潜在的生物危害，如果冰冻甲烷“融化”，海洋中突然释放的甲烷会迅速改变附近的水压，从而导致危险的山体滑坡和海啸事件。

然而，我们几乎不知道存在多少冰冻甲烷，在哪里可以找到它们。导致该现象的部分原因是地球上存在许多种形式的甲烷，远超出人们的想象，我们仍在试图搞清楚地球上存在多少冰冻甲烷，以及它们如何与海洋和大气相互作用，我们仅识别了其中的一部分，需要掌握它的形成方式，或者了解它们在海底的存在形式。

依据《地球物理学评论》发表的一篇综述报告，部分原因在于冰冻甲烷至少有5种形式，一些类型是众所周知的，例如：活跃在海底甲烷喷口之下的冰冻甲烷，其它类型更令人感到惊讶，例如：数米深海底薄沙中也存在冰冻甲烷。

目前，科学家们无法就海底潜藏多少冰冻甲烷达成一致观点。大多数人认为，冰冻甲烷含有2万亿吨碳，然而其他人可能会说该数量接近2000亿吨，甚至在海底还潜藏着5000-10000亿吨。

冰冻甲烷有时会通过海底或者永久冻土环境的“打嗝”或者通风来释放这种气体，这在火星上是可能存在的，火星表面相对较高的甲烷含量表明，火星上也有类似的甲烷物质，我们可以想象一下，在地外星球上形成令人兴奋的甲烷水合物，之后它们漂浮在海洋中，形成天然气冰山是种何等壮观的景象。