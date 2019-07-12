OPPO副总裁刘畅：5G杀手级应用要有信心，也需耐心

本期嘉宾介绍：

刘畅，OPPO副总裁、研究院院长

于2008年加入OPPO，历任硬件技术部长、手机软件部长。2018年1月，被正式任命为OPPO研究院院长。负责OPPO研究院在人工智能、通信、硬件以及新材料新工艺等前沿技术的研究。

杀手级应用呼唤完善基础设施

今年6月，工信部正式发放了国内的5G商用牌照。在刘畅看来，5G牌照的正式发放能够极大地促进包括设备商、运营商、终端厂商、应用开发商等整个产业链的发展，“它就像一个发令枪，标志着我们进入到5G产业化的最后冲刺阶段。”

从技术层面上来说，5G的应用包括三大场景eMBB、URLLC和mMTC，也即是提供了更高的带宽、更高的速率、再加上低时延。刘畅举了个通俗的例子来解释5G的应用，拿高速公路来说，高带宽就类比于车道，高速率类比于这条高速公路是否限速，低时延类比于这条高速公路上是否会出现堵车、交通拥塞等情况。“如果说我们在现有的高速公路基础上，把车道扩大5倍、20倍，把上限速率提到200公里/小时、甚至300公里/小时，并且这条高速公路还不延时，那其实会给我们的出行、给整个社会带来极大的方便。”

不过对于手机厂商来说，目前关于5G的应用场景还有一些争议。一些业内人士认为并没有出现一个杀手级的应用能够驱动用户用5G手机替换掉手中的4G手机。

“这是一个先有鸡还是先有蛋的过程”，刘畅向新浪科技说道，回顾过去几代通信技术，比如从3G到4G，也是先有技术的准备，然后才有了各大超级应用的诞生。

对于5G的具体应用场景，他举例称，高速率如果在视频应用上，下载一部高清电影花费的时间可能从以前的十几分钟缩短到几秒钟，在线观看也可以实现无缓冲。“它可以帮助我们在平时的生活和娱乐方面有很大的体验提升。”

刘畅甚至举了一个类似科幻电影中的场景，OPPO正在研究结合全新3D技术，可以在视频通话时，真人“站”在面前进行通话，实现身临其境的感觉。

他强调，这些技术和场景的到来，都需要有5G基础设施铺设作为基础。“我相信5G基础设施完善后，一定会有很多能被用户所接受的超级应用诞生。”

第三季度在国内发布5G手机

据刘畅介绍，OPPO从2015年就开始了5G技术方面的布局。标准和专利上，OPPO目前在3GPP提供了超过2600篇技术文稿，提交了超过2000族的专利申请；产品研发上，在手机硬件以及应用上做了很多探索。

相比于4G手机，5G手机的研发面临着不同的挑战，比如天线设计、功耗、性能设计、整机堆叠等方面。同时他提到，5G手机相比4G手机会增加很多器件，但手机体积并不会增加，所以需要在器件整合、堆叠、布局设计上做很多工作，并且优化天线的性能。

实际上，OPPO已经在今年5月与瑞士电信合作在瑞士正式发售OPPO Reno 5G版，该款手机也成为欧洲首款正式商用5G手机。对于具体的销量，他并未透露。

此外，刘畅透露，OPPO将于第三季度在国内发布5G手机。该产品已经通过了国家无线电产品质量监督检验中心以及中国泰尔实验室的测试。“从目前得到的消息和反馈来说，我们的性能指标非常不错。相信不久后，中国消费者就可以用上OPPO的5G手机。”

5G时代到来之时，包括OPPO在内的手机厂商都加大了在研发上的投入。今年OPPO的研发投入将达100亿元，刘畅称很大部分会使用在5G产品的研发以及应用探索方面；同时OPPO也会将研发团队增加至1万人。

5G手机明年将迎来大规模普及

虽然工信部已经发放了5G牌照，但目前运营商网络铺设仍处于初期阶段，同时国内5G手机还未正式商用。

面临的另外一个问题则是5G手机的价格。从目前手机厂商在海外发布的5G手机来看，价位相比于4G手机仍旧处于较高的水平。

刘畅表示，一个新技术一定是先从高端，然后逐步再下沉到中低端产品。但他相信，5G手机最终一定会在消费者能够接受的价位区间中。“5G是一个改变社会的技术，它一定要被整个社会所接受，一定要走到广大用户手中，这样才能起到改变社会的作用。如果它仅仅只是一个奢侈品，只是某几个人使用的设备，那它一定不可能对社会有那么大的促进作用。”

他强调，让每一个消费者能够用得起5G手机，这本身也是5G技术一开始做研究和规划时成功的标志。随着网络的成熟以及规模提升，5G手机的成本和价格一定会下降到合理的水平，“我们预估明年会是5G手机大规模爆发的时间窗口。”

以下为新浪科技对话刘畅部分实录：

新浪科技：工信部今年6月刚刚发布了5G商用牌照，您认为这对中国5G产业发展有怎样的积极意义？

刘畅：作为通信行业从业者，看到5G牌照发放，会觉得是对我们的工作以及产业是一个很大的促进。不管是社会、产业界还是消费者，对5G都抱有很多期待。因为这里面蕴含着很多机会，可能带来很多商业成功。

5G牌照正式发放能够极大地促进整个产业链的发展，它就像一个发令枪，标志着我们进入到5G产业化的最后冲刺阶段。它也像一个无形的指挥棒，在这条产业链上的上下游合作伙伴，比如设备商、运营商、终端厂商、应用开发商等，这样一个标志性事件发生之后，大家都会更全力以赴地为了5G产业化去努力。

新浪科技：5G的应用场景还是有些争议。您觉得5G对消费者能够带来的最大改变会在哪些方面？

刘畅：其实5G在研发过程当中，从技术的层面来讲定义了三大场景（eMBB、URLLC、mMTC）。我们用更通俗的讲法来说，它实际上就是提供了更高的带宽，更高的速率，再加上低时延。举一个简单的例子，就好比一条高速公路。高带宽就类比于我们的车道，高速率类比于这条高速公路是否限速，低时延类比于这条高速公路上是否会出现堵车、交通拥塞等情况。如果说我们在现有的高速公路基础上，把车道扩大5倍、20倍，把上限速率提到200公里/小时、甚至300公里/小时，并且这条高速公路还不延时，那其实会给我们的出行，给整个社会带来极大的方便。5G技术就相当于这样一个无形的“高速公路”，逐渐延伸到我们的生活当中，把人、物以及未来整个社会都能够连接到一起，所以它一定会给我们带来很大的促进。

针对具体的场景，其实在行业里一直以来都在进行不断的探索。从目前来看我们总希望有一个杀手级的应用能够诞生，能够吸引到消费者。实际上这是一个先有鸡还是先有蛋的过程。我认为，我们要提前把整个基础设施铺设好，有了这个基础设施之后，自然而然就会有杀手级的应用诞生。其实回顾过去几代通信技术都是这样，比如说从3G到4G，也是先有技术的准备，然后就有了各大超级应用的诞生。

实际上，5G将来会打破很多限制，比如时间的限制、空间的限制以及行业的一些限制，相互之间会没有那么多壁垒。举个简单的例子，比如这种高速率应用在视频上，以前下一部高清的视频要几分钟、十几分钟，未来可能只需要几秒钟。我们经常碰到一个场景，要坐飞机去某个地方，要花几个小时，突然想到有部电影可以看一看，那个时候你再去缓存已经来不及了。但有了5G过后就可以点触，就等那么几秒、十几秒，这部电影就OK了。它可以帮助我们在平时的生活和娱乐方面有很大的体验提升。

另外还有一个场景，比如未来结合我们全新的一些3D技术，可以实现视频通话时，真的就是一个人“站”在面前进行通话，有一种身临其境的感觉。当然这样一些技术的到来，都需要5G技术提前做好基础上的布局。

所以我们还是很期待这样一些应用的。我相信有了5G技术的基础设施铺设完成过后，一定会有很多能够为用户所接受的超级应用诞生。

新浪科技：OPPO在5G上有哪些布局？

刘畅：OPPO从2015年就开始了5G技术方面的布局。我们的布局主要是有两个大的方面，第一是在标准和专利上。一个新的技术到来之前，一定是基础研究和标准先行。目前我们在3GPP已经提供了超过2600篇的技术文稿，提交了超过2000族的专利申请；第二是在具体产品研发上的布局。因为我们是一个设备终端厂商+互联网服务厂商，因此我们在手机的硬件以及应用上做了很多探索。

针对5G，大家都熟知的是会面临类似于天线设计、功耗、性能设计、整机堆叠等方面的难题。因为5G手机相比4G手机会增加很多器件，但是手机体积并不会增加，所以需要我们在器件整合、堆叠、布局设计上做很多工作，并且优化天线的性能。因为如果性能提升不上来，其实5G的价值和作用就没有发挥出来。

在应用探索上我们也做了很多工作。我们是以手机为基础、为载体，向消费者提供服务。这种多元化的服务需要5G去结合其他全新的一些技术，比如大数据、AI、云的技术，向用户传递一些更有价值的体验。

OPPO一直以来都比较重视研发投入，今年我们整个研发投入将达到100亿，而且这里面很大部分会用在5G产品的研发以及应用探索方面，我们公司的研发团队也将增加到1万人。相信有了这样一个投入，OPPO的产品以及服务在未来将会更加具有竞争力。

OPPO在5G手机上早已提前做好了准备。我们在海外已经发布了Reno 5G版手机，在国内我们将会在第三季度发布5G手机。目前，我们的5G手机已经通过了国家无线电产品质量监督检验中心以及中国泰尔实验室的测试。我想在不久的将来，消费者就能拿到OPPO 5G手机了。

新浪科技：OPPO的5G手机在海外销售的情况如何？包括消费者有哪些反馈？

刘畅：今年上半年，Reno 5G版手机已经在欧洲开售。我们和当地的运营商，在欧洲本地进行了联合的产品发布。这不仅够体现我们的技术领先性，也吸引了很多媒体以及用户的关注，得到了大家的好评。至于具体的销量，我们不太方便透露。

今年下半年，我们现在正在着手于国内的5G产品，相关测试正在进行当中。从目前得到的消息和反馈来讲，我们的性能指标都非常不错。

新浪科技：您刚才也提到目前5G手机面临着功耗、续航等难题。OPPO是如何解决的？

刘畅：首先我们是按照国家标准来设计的。因为在续航时间这一块，一些相关的性能指标都是有国家标准的，我们一定要按照这个标准去设计。另外，OPPO是一个直接面向消费者的公司，我们要满足用户的需求，让大家使用这个手机时的体验很好，这是我们最大的一个设计标准。比如说我们在设计性能、功耗、续航时间时，一定会平衡电池的体积以及用户的续航时间，会在软件以及系统上做很多的优化。从目前来看，我们能够很好地满足用户使用体验的要求。

新浪科技：目前发布的5G手机面临着价格稍高的问题，您认为5G手机会在何时价格能够被消费者接受、迎来大规模普及？

刘畅：价格的数字实际上很难去预测。当然我相信，5G手机最终一定会在一个消费者能够接受的价位区间里。因为我们行业里一直在讲，5G是一个改变社会的技术，既然它是一个改变社会的技术，那它一定要被整个社会所接受，一定要走到广大的用户手中，这样才能够起到改变社会的作用。如果它仅仅只是一个奢侈品，仅仅只是某几个人手里面拿的设备，那它一定不可能对社会有那么大的促进作用。

实际上让每一个消费者能够用得起、消费得起5G手机，这本身就是5G技术一开始在做研究和规划时成功的一个标志。所以，我相信未来的5G手机它一定是在一个大众能够接受的价位段。只是我们现在处于这个产业的头部阶段，它需要一个过程。随着我们网络的成熟以及规模提升起来，它一定会满足用户的诉求，走进千家万户，来到每一个用户手里。

新浪科技：这个时间点您认为会在什么时候？

刘畅：我们预估应该在明年会是一个大规模爆发的时间窗口。

新浪科技：明年OPPO 5G手机的量级会是怎样的？

刘畅：预测量级确实很有挑战，我们只能预测一些趋势。这种趋势一方面是来自于技术发展的规律，另一方面也是来自于过去几代技术的历史经验。一个新的技术出现，它从设计上一定要能惠及普通用户以及整个行业，所以从这个角度来讲，5G的技术一定会得到普及，它一定会有一个爆发的时间点，它的成本也会趋于一个能接受的范围。

另外，一个新的技术它一定是先从高端，然后逐步再下沉到我们的中低端产品。而且在很长的一段时间里面，4G和5G必然是同时在这个市场上出现的。基于这样一些趋势，我们内部会去做出一些应对策略，在技术上去做好我们的准备。

新浪科技：3G时代到4G时代的转换，有很多手机厂商遇到了挑战。您认为从4G到5G的转换，智能手机行业格局上会不会再次面临变化？

刘畅：一个新的技术到来一定有很多机会，同时也有很多挑战。变化一定是有的，但是这个变化到底是什么样的？我们很难去预测。基于目前的一些趋势，其实不管是这个行业的新进者，还是一直在行业里这些头部企业，实际上都是可以做好自己的一些事情，然后去等待一个机会或者趋势的爆发。更重要的是，比如说从我们自身的角度来讲，是要做好我们在5G通信技术本身这个领域的积累。就是刚刚所讲的，比如我们怎么把5G技术设计到我们的手机里去，让它的功耗性能更好，整机体积又能够满足大家的诉求，手感也很好。这是我们本身在通信技术上的积累。

另一方面就是，因为手机本身是一个多元技术的结合体，除了通信技术是一个基础以外，其实已经融合了很多其他技术，比如我们现在谈的最多的人工智能、大数据以及云的技术。另外，手机作为一个有形的产品，在材料、工艺和设计这些技术方面，我们都是可以提前去做好储备的。我们把这些技术整合到一块，打造出最棒的产品和服务，接下来就是等待这个趋势的到来，等待这个机会的爆发。

我相信5G一定会给行业带来很多商业机会，也会有很多产业链的伙伴在等待这样一个机，所以我们也很期待这么一天的到来。我觉得我们处在这样一个时代，是一个很幸运，也是一个很让人兴奋的时代。