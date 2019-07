评微软Xbox One S全数字版：意义在次时代而非现在

当我初次接触Xbox Live Gold时,能够在线联机是我对这一服务的最直观理解,碍于价格,学生时代的我无耻的选择了盗版单机,时间推进,设备更迭,当Win 8系统集成Xbox磁块时,能在PC上游玩Xbox小游戏曾一度让我对微软的整合能力保持惊叹,但游戏的匮乏让非主机用户的我依旧无感,进入Win 10时代,更多大作加入Xbox Play Anywhere,微软棋路已初见端倪,那时的我正捧着PS4手柄,和朋友玩的不亦乐乎。

不过当Xbox GamePass渐渐被人们认识后,我对朋友说,或许咱们可以考虑一下活动价10港币就能玩一个月的《盗贼之海》了,闲暇时甚至还有百款游戏可以打发时间,还记得那时我和朋友在游戏的汪洋上掌舵,拿着手风琴敲着鼓,谈论着微软的服务,向来索尼大法好的我们,开始对微软的服务有了认同感,至于具体认同什么,思绪并不清晰。直到Xbox One S全数字版的消息传出,Xbox GamePass Ultimate服务正式推出,那些不太清晰的思绪瞬间清晰了起来,我渐渐意识到,似乎一个属于微软的全新的时代来了。

争议下的全数字版主机,第一印象未必真实

5月初,Xbox One S全数字版千呼万唤始出来,249美元(约1712元)的价格让这款主机有了不小的竞争力,作为Xbox One家族最便宜的成员,很多人将其看做是Xbox的首选入门产品,不过伴随着这款产品的出现,网上也有了很多吐槽的声音,而这些声音的矛头,都指向了“全数字版”这一关键词。

Xbox One S全数字版本名Xbox One S All Digital,顾名思义,这款主机只能够使用数字下载码进行游戏,无法像Xbox One家族中其他成员那样使用光盘进行游戏,前几日,我正好拿到了这款产品,从产品设计上来说,这款产品可以说只是单纯的将Xbox One S的蓝光光驱拿掉了,不得不说,对于玩惯了光盘版游戏的朋友来说,想必一时间也很难接受这样的设定,毕竟光盘可收藏,能回血的特性一直以来都被主机玩家所乐道,甚至一度成为嘲笑PC端Steam用户阵营的一大理由。

既然如此,Xbox One S全数字版的意义何在呢?于是我简单的进行了搜索,却发现了一个很有意思的数据,根据Statista的数据,过去十年间,物理媒介的销售一直在稳步下降。2009年,80%的游戏销售来自物理光盘和卡带,只有20%来自数字版。到2017年,这些数字却颠倒了过来,80%的游戏软件销售来自数字版,时至今日,数字版游戏的销量占比还在持续增加。

虽然其中Steam这样的游戏平台功不可没,但不得不承认的是,统计中的数字版游戏依然有其独立性,可以简单理解为,越来越多的用户在忽略光盘收藏或回血的特性,这不免有些耐人寻味了,要知道,这并没有考虑游戏厂商各类服务的因素。

游戏服务飞速崛起,压倒物理介质的最后一根稻草?

今年早些时候,微软首次推出了Xbox Game Pass Ultimate订阅服务,用户可以访问Xbox Live Gold和Xbox Game Pass游戏,在测试了一段时间后,微软大量增加了PC游戏,让更多人了解到了这项服务。正常来说,只要用户每月支付14.99美元的订阅费,就可以获得Xbox和PC版的Xbox Live Gold和Xbox Game Pass,能够直接游玩包括《盗贼之海》《极限竞速》《腐烂国度》《战争机器》等系列大作在内的上百款游戏,并且PC版与主机版还提供了不同的游戏大作。

听起来能玩的游戏很多,但14.99美元,差不多102元每月的订阅费对于国内用户来说其实并不便宜,不过需要说明的是,熟悉微软的人应该知道,微软的活动几乎从未间断过,例如前不久微软10港币Xbox Live Gold会员直升Xbox Game Pass Ultimate的活动,最多直升36个月,Xbox最优惠地区金会员年费价格不过200多元,3年800元左右,再额外多付出10港币,相当于800多元可以取得3年Xbox Game Pass Ultimate的资格,800多元对于很多朋友来说应该不过是两三款游戏大作的价格,两三款游戏大作换3年包括不少一方大作在内的百款游戏的游玩权,相信很多朋友应该是可以做出判断的。

退一步来说,即便忽略会员服务,数字版游戏真的毫无优势吗?Steam的成功足以说明问题,没有光盘占用家中空间,大带宽的普及下,几乎无需等待邮寄时间,下载即玩,那么还剩下光盘回血这一特性,事实上,光盘真的能够回到我们满意的血量吗?光盘的价格受市场影响,往往有着很大的波动,很多人想要购买首发游戏,都要付出比光盘零售价更高的价格才能够求到,而当用户通关某一游戏后,二手光盘的价格往往会掉到低点,能够几天内通关的玩家,其实真的并不多,那么卖掉光盘中间的差价除了换得了游戏时间和成就,游戏的所有权却相当于已经转让他人了,而数字版首发当天绝不会出现价格高于定价的情况,只要存在在游戏库中,玩家就拥有它的游玩权。

另外,数字游戏的灵活性可以让厂商轻松开展全球性的促销,不定期的季节性促销,节日促销,周年促销不胜枚举,每次折扣都是玩家的一场狂欢,而能够家庭分享的特性让数字版用户往往购买一份游戏,就可以Home给家人或朋友共用,游戏成本事实上并不算高,很多人抵触数字版游戏,大多是对很多协议的规则不甚了解,当你把账算清,就会发现,数字版的兴起或许并不是偶然。

当然,说这些并不是在表明数字版游戏就是完全碾压了光盘版,只是借数字版游戏的一些优势来说明仅从直接购买的角度来看,数字版与光盘版游戏也是各有千秋的,了解了这些,那么如果将Xbox One S All Digital、Origin Access Premier这类会员服务的因素加入进去呢?或许你就能够感受到这可能是压倒物理媒介的最后一根稻草了。

游戏数字化是大趋势,数字版为基础会员服务是灵魂

诶?等等,说到这里,似乎表面上看起来颇具槽点的Xbox One S全数字版变得有些意思了,之前是因为什么觉得它鸡肋的?当假设变得不那么成立,新的话题眼看着要浮出水面了,微软的这盘棋,真的下活了,与Xbox One S相同的配置,用蓝光光驱换来了更便宜的价格,买了“门票”,就可以直接入门,作为首款全数字化主机,Xbox One S全数字版绝对有其里程碑式的意义,甚至要大过其作为产品本身的意义。

数字版是基础,会员服务赋予它灵魂,其实从硬件厂商、游戏厂商的角度来说,也是希望主机数字化的,毕竟数字游戏最大的好处是有着更低的发行成本,也有着更低的风险,因为数字版游戏没有包装、没有光盘或卡带,一切全凭下载码,且因为是虚拟物品,就省去了运输环节,也不需要额外的仓库囤积,很难出现被盗被抢的情况。同时由于没有实体,数字版游戏很难像光盘那样进行二手交易,这样游戏的销量就不易因二手交易而被抑制,游戏厂商也可以摆脱零售商的束缚,售卖上完全掌握主动。

这些道理游戏厂商不会不清楚,但一直以来,缺少的却是一个契机,Xbox One S全数字版的出现给了他们一个契机,去年微软一口气收购五家游戏工作室更是为Xbox Game Pass Ultimate的发展奠定了基础,给了人们足够的信心,可以想见,接下来各大游戏厂商必将尽力促进主机数字化的推动,天枰开始倾斜可能成效缓慢,但当倾斜出现,后续的动作很快会水到渠成,毕竟无边界、跨平台和以数字为中心的市场发展是大势所趋,这一切都将从Xbox One S全数字版而始。

Xbox One S全数字版值得肯定,但现阶段的确不适合所有人

说了这么多,可能会有人觉得这都是在为Xbox One S全数字版歌功颂德,我刚刚所说的的确都是从正面的角度去阐述数字版游戏,阐述Xbox One S全数字版的,其实这也不过是想强调它对于未来的意义,现阶段来说,Xbox One S全数字版虽然并不像外界传闻的那般鸡肋,但也确实并不适合所有人。

如果你是资深光盘游戏玩家或是光盘收藏爱好者,那么立刻让你破釜沉舟的接受全数字主机相信也不现实,如果你选择游戏主机,同时有蓝光播放的需求,那么拥有光驱的Xbox就是你不得不考虑的问题了,虽然如今流媒体平台蓬勃发展,但在高端显示设备上,蓝光盘的播放效果及音效表现依然要比流媒体播放的内容出色得多,没人会质疑流媒体平台的潜力,但至少目前来说,流媒体平台对蓝光碟片还无法做到碾压。

最后还有一点就是性能了,作为首款全数字化主机,Xbox One S全数字版定位就是入门级,低价切入市场是微软重要的策略,虽然其同Xbox One S性能并没有任何差别,但如果你想在大型游戏中拥有更好的游戏体验,显然性能更强的Xbox One X才是更好的选择,毕竟仅从游戏显示效果上,Xbox One S全数字版就只能做到1080p游戏升频4K显示,而无法做到原生4K游戏体验。

结语

说到底,Xbox One S全数字版现阶段的意义还是作为一颗种子,在过渡时期潜移默化的让人们渐渐接受主机全数字化,或许微软也并不寄希望于利用这款产品大卖特卖,在大部分玩家依然依赖着带有光驱的游戏主机的今天,Xbox One S全数字版注定吆喝的成份更多一些。

在行业内,这款产品可以看做是微软坚定推动游戏服务,推动主机全数字化的标杆,它会给这个多年不曾变革的行业注入一些变革的信心,而在玩家方面,Xbox One S全数字版的出现也给了玩家一个更廉价的入门选择,做到这两点,至少可以说Xbox One S全数字版的存在意义,还是值得肯定的,至于它能够将主机全数字化的进程推动到什么程度,还需时间来检验。