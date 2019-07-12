评微软Xbox One S全数字版：意义在次时代而非现在

当我初次接触Xbox Live Gold时，能够在线联机是我对这一服务的最直观理解，碍于价格，学生时代的我无耻的选择了盗版单机，时间推进，设备更迭，当Win 8系统集成Xbox磁块时，能在PC上游玩Xbox小游戏曾一度让我对微软的整合能力保持惊叹，但游戏的匮乏让非主机用户的我依旧无感，进入Win 10时代，更多大作加入Xbox Play Anywhere，微软棋路已初见端倪，那时的我正捧着PS4手柄，和朋友玩的不亦乐乎。

不过当Xbox GamePass渐渐被人们认识后，我对朋友说，或许咱们可以考虑一下活动价10港币就能玩一个月的《盗贼之海》了，闲暇时甚至还有百款游戏可以打发时间，还记得那时我和朋友在游戏的汪洋上掌舵，拿着手风琴敲着鼓，谈论着微软的服务，向来索尼大法好的我们，开始对微软的服务有了认同感，至于具体认同什么，思绪并不清晰。直到Xbox One S全数字版的消息传出，Xbox GamePass Ultimate服务正式推出，那些不太清晰的思绪瞬间清晰了起来，我渐渐意识到，似乎一个属于微软的全新的时代来了。

争议下的全数字版主机，第一印象未必真实

5月初，Xbox One S全数字版千呼万唤始出来，249美元（约1712元）的价格让这款主机有了不小的竞争力，作为Xbox One家族最便宜的成员，很多人将其看做是Xbox的首选入门产品，不过伴随着这款产品的出现，网上也有了很多吐槽的声音，而这些声音的矛头，都指向了“全数字版”这一关键词。

Xbox One S全数字版本名Xbox One S All Digital，顾名思义，这款主机只能够使用数字下载码进行游戏，无法像Xbox One家族中其他成员那样使用光盘进行游戏，前几日，我正好拿到了这款产品，从产品设计上来说，这款产品可以说只是单纯的将Xbox One S的蓝光光驱拿掉了，不得不说，对于玩惯了光盘版游戏的朋友来说，想必一时间也很难接受这样的设定，毕竟光盘可收藏，能回血的特性一直以来都被主机玩家所乐道，甚至一度成为嘲笑PC端Steam用户阵营的一大理由。

既然如此，Xbox One S全数字版的意义何在呢？于是我简单的进行了搜索，却发现了一个很有意思的数据，根据Statista的数据，过去十年间，物理媒介的销售一直在稳步下降。2009年，80%的游戏销售来自物理光盘和卡带，只有20%来自数字版。到2017年，这些数字却颠倒了过来，80%的游戏软件销售来自数字版，时至今日，数字版游戏的销量占比还在持续增加。

虽然其中Steam这样的游戏平台功不可没，但不得不承认的是，统计中的数字版游戏依然有其独立性，可以简单理解为，越来越多的用户在忽略光盘收藏或回血的特性，这不免有些耐人寻味了，要知道，这并没有考虑游戏厂商各类服务的因素。

游戏服务飞速崛起，压倒物理介质的最后一根稻草？

今年早些时候，微软首次推出了Xbox Game Pass Ultimate订阅服务，用户可以访问Xbox Live Gold和Xbox Game Pass游戏，在测试了一段时间后，微软大量增加了PC游戏，让更多人了解到了这项服务。正常来说，只要用户每月支付14.99美元的订阅费，就可以获得Xbox和PC版的Xbox Live Gold和Xbox Game Pass，能够直接游玩包括《盗贼之海》《极限竞速》《腐烂国度》《战争机器》等系列大作在内的上百款游戏，并且PC版与主机版还提供了不同的游戏大作。

听起来能玩的游戏很多，但14.99美元，差不多102元每月的订阅费对于国内用户来说其实并不便宜，不过需要说明的是，熟悉微软的人应该知道，微软的活动几乎从未间断过，例如前不久微软10港币Xbox Live Gold会员直升Xbox Game Pass Ultimate的活动，最多直升36个月，Xbox最优惠地区金会员年费价格不过200多元，3年800元左右，再额外多付出10港币，相当于800多元可以取得3年Xbox Game Pass Ultimate的资格，800多元对于很多朋友来说应该不过是两三款游戏大作的价格，两三款游戏大作换3年包括不少一方大作在内的百款游戏的游玩权，相信很多朋友应该是可以做出判断的。

退一步来说，即便忽略会员服务，数字版游戏真的毫无优势吗？Steam的成功足以说明问题，没有光盘占用家中空间，大带宽的普及下，几乎无需等待邮寄时间，下载即玩，那么还剩下光盘回血这一特性，事实上，光盘真的能够回到我们满意的血量吗？光盘的价格受市场影响，往往有着很大的波动，很多人想要购买首发游戏，都要付出比光盘零售价更高的价格才能够求到，而当用户通关某一游戏后，二手光盘的价格往往会掉到低点，能够几天内通关的玩家，其实真的并不多，那么卖掉光盘中间的差价除了换得了游戏时间和成就，游戏的所有权却相当于已经转让他人了，而数字版首发当天绝不会出现价格高于定价的情况，只要存在在游戏库中，玩家就拥有它的游玩权。

另外，数字游戏的灵活性可以让厂商轻松开展全球性的促销，不定期的季节性促销，节日促销，周年促销不胜枚举，每次折扣都是玩家的一场狂欢，而能够家庭分享的特性让数字版用户往往购买一份游戏，就可以Home给家人或朋友共用，游戏成本事实上并不算高，很多人抵触数字版游戏，大多是对很多协议的规则不甚了解，当你把账算清，就会发现，数字版的兴起或许并不是偶然。

当然，说这些并不是在表明数字版游戏就是完全碾压了光盘版，只是借数字版游戏的一些优势来说明仅从直接购买的角度来看，数字版与光盘版游戏也是各有千秋的，了解了这些，那么如果将Xbox One S All Digital、Origin Access Premier这类会员服务的因素加入进去呢？或许你就能够感受到这可能是压倒物理媒介的最后一根稻草了。

游戏数字化是大趋势，数字版为基础会员服务是灵魂

诶？等等，说到这里，似乎表面上看起来颇具槽点的Xbox One S全数字版变得有些意思了，之前是因为什么觉得它鸡肋的？当假设变得不那么成立，新的话题眼看着要浮出水面了，微软的这盘棋，真的下活了，与Xbox One S相同的配置，用蓝光光驱换来了更便宜的价格，买了“门票”，就可以直接入门，作为首款全数字化主机，Xbox One S全数字版绝对有其里程碑式的意义，甚至要大过其作为产品本身的意义。

数字版是基础，会员服务赋予它灵魂，其实从硬件厂商、游戏厂商的角度来说，也是希望主机数字化的，毕竟数字游戏最大的好处是有着更低的发行成本，也有着更低的风险，因为数字版游戏没有包装、没有光盘或卡带，一切全凭下载码，且因为是虚拟物品，就省去了运输环节，也不需要额外的仓库囤积，很难出现被盗被抢的情况。同时由于没有实体，数字版游戏很难像光盘那样进行二手交易，这样游戏的销量就不易因二手交易而被抑制，游戏厂商也可以摆脱零售商的束缚，售卖上完全掌握主动。

这些道理游戏厂商不会不清楚，但一直以来，缺少的却是一个契机，Xbox One S全数字版的出现给了他们一个契机，去年微软一口气收购五家游戏工作室更是为Xbox Game Pass Ultimate的发展奠定了基础，给了人们足够的信心，可以想见，接下来各大游戏厂商必将尽力促进主机数字化的推动，天枰开始倾斜可能成效缓慢，但当倾斜出现，后续的动作很快会水到渠成，毕竟无边界、跨平台和以数字为中心的市场发展是大势所趋，这一切都将从Xbox One S全数字版而始。

Xbox One S全数字版值得肯定，但现阶段的确不适合所有人

说了这么多，可能会有人觉得这都是在为Xbox One S全数字版歌功颂德，我刚刚所说的的确都是从正面的角度去阐述数字版游戏，阐述Xbox One S全数字版的，其实这也不过是想强调它对于未来的意义，现阶段来说，Xbox One S全数字版虽然并不像外界传闻的那般鸡肋，但也确实并不适合所有人。

如果你是资深光盘游戏玩家或是光盘收藏爱好者，那么立刻让你破釜沉舟的接受全数字主机相信也不现实，如果你选择游戏主机，同时有蓝光播放的需求，那么拥有光驱的Xbox就是你不得不考虑的问题了，虽然如今流媒体平台蓬勃发展，但在高端显示设备上，蓝光盘的播放效果及音效表现依然要比流媒体播放的内容出色得多，没人会质疑流媒体平台的潜力，但至少目前来说，流媒体平台对蓝光碟片还无法做到碾压。

最后还有一点就是性能了，作为首款全数字化主机，Xbox One S全数字版定位就是入门级，低价切入市场是微软重要的策略，虽然其同Xbox One S性能并没有任何差别，但如果你想在大型游戏中拥有更好的游戏体验，显然性能更强的Xbox One X才是更好的选择，毕竟仅从游戏显示效果上，Xbox One S全数字版就只能做到1080p游戏升频4K显示，而无法做到原生4K游戏体验。

结语

说到底，Xbox One S全数字版现阶段的意义还是作为一颗种子，在过渡时期潜移默化的让人们渐渐接受主机全数字化，或许微软也并不寄希望于利用这款产品大卖特卖，在大部分玩家依然依赖着带有光驱的游戏主机的今天，Xbox One S全数字版注定吆喝的成份更多一些。

在行业内，这款产品可以看做是微软坚定推动游戏服务，推动主机全数字化的标杆，它会给这个多年不曾变革的行业注入一些变革的信心，而在玩家方面，Xbox One S全数字版的出现也给了玩家一个更廉价的入门选择，做到这两点，至少可以说Xbox One S全数字版的存在意义，还是值得肯定的，至于它能够将主机全数字化的进程推动到什么程度，还需时间来检验。