Counterpoint：Q1中国线上手机市场份额荣耀第一、小米第二

7月12日上午消息，第三方市场调研机构Counterpoint公布了2019年第一季度中国智能手机市场在线销售份额报告，报告中指出，相比2018第四季度中国智能手机市场份额有所下降，主要原因在于消费者需求低迷以及季节性因素。

报告指出，2019年第一季度中国智能手机市场在线销售份额从2018第四季度的28%降至24%，中国智能手机市场从2018年下半年开始持续放缓，2019年第一季度销售额同比下降8%。

按平台分：京东抢占了近一半的份额

▲2019年第一季度按平台划分智能手机的市场份额

Counterpoint Research的研究分析师张萌萌（Mengmeng Zhang音译）表示，京东和天猫依旧是中国排在前两位的智能手机在线销售平台。这两家巨头共同占据了在线智能机70%以上的售卖份额，不过2019年第一季度他们的份额略有下降，原因在于没有促销活动，并且春季线下渠道表现更强劲。

此外，第三方App平台逐渐在线上智能手机市场发挥重要作用，拼多多、唯品会和小红书等热门应用都开始上架各类手机品牌。由于App拥有者庞大的用户群，所以这些应用作为营销渠道实力不容小觑。与此同时，一些第三方应用还会将智能手机和其他产品捆绑销售，比如唯品会将Daniel Wellington手表和vivo iQOO放到了一起。

按品牌分：荣耀第一，小米第二

▲2019年第一季度中国线上智能手机份额，按品牌划分

从手机品牌来看，2019年第一季度六大品牌占据了84%的市场分额，包括OPPO、vivo、苹果、华为、小米、荣耀。其中荣耀保持了中国第一大线上智能手机品牌的称号，占据了24%的市场分额。

华为的线上市场分额在第一季度有所增长，其在整体市场放缓的情况下试图加强其在线渠道。这样一来，华为和荣耀在渠道方面的定位变得越来越模糊。两个品牌都尝试弥补自己在渠道上的不足，华为扩展了不少在线渠道，而荣耀则开始在线下开店。

小米在线市场份额有所增长，主要原因在于推出了Redmi Note 7这样一款极具性价比的产品，这也是红米品牌独立后推出的首款手机产品。

OPPO和vivo继续扩展在线渠道，在vivo Z系列和OPPO K系列取得一定成绩后，这两家开始在推出主打线上渠道的旗舰机型。