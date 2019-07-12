美安全机构无视特朗普政府意见大量采购大疆无人机

IT之家7月12日消息 大疆无疑是世界上最大的无人机制造商，其用户群体已经从中国逐步扩展到了美国，欧洲和其他几个国家。在美国，大疆无人机的用户群体不仅有普通的消费者群体，还包括了美国的警察和军队等政府机构。据大疆战略合作伙伴办公室主任Jan Gasparic表示，美国公共安全机构正在迅速采购大疆生产的无人机，尽管特朗普政府对这些设备可能会向中国发送敏感的监控数据表示担忧。

在香港举行的RISE技术大会上，大疆高层表示在2015年至2018年期间，美国公共安全机构对无人机的采购量激增500%。原因就在于无人机对他们的工作产生了革命性的影响。

同时，大疆公司也向美国当局及用户保证，无人机不会因为在中国生产而含有任何安全风险。在美国政府频频拿数据安全问题向中国企业“说事儿”的今天，大疆的做法无疑是明智的，这让它避免了成为下一个华为公司。大疆公司还表示，在美国海关和边境保护局确定其在美国产生的无人机符合美国贸易协定法案后，大疆公司将在加利福尼亚州的Cerritos组装其Mavic 2 Enterprise无人机。这一措施也会让一些美国政府机构更容易进行无人机采购。此外，大疆战略合作伙伴办公室主任Jan Gasparic表示公司正逐步将核心技术应用到新产品上。

大疆公司目前占据着美国无人机市场80%的份额。