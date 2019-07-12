微软正在尝试干掉Windows 10传统密码

在推行微软账户与Windows 10紧密联动之后，干掉账户密码似乎成为了微软心中的一道坎。从Windows 10预览版的更改可以看出，系统下一步更新将启用微软账户无密码登陆机制，这意味着Windows 10多年以来推行的Windows Hello、指纹和PIN码登陆将成为主流。

在刚发布没多久的Windows 10预览版18936（20H1）中，微软则开始测试无密码登陆选项。这意味着在登陆界面不再看到常规密码登陆选项。一旦选项默认开启，意味着用于登陆账号的密码将不起作用。

在微软看来，人们使用账户密码登陆Windows 10的形式十分糟糕，特别是大伙喜欢在不同网站和个人设备上使用同一套密码和账号，尽管现在推行双重验证方案，但繁琐的操作步骤很难说服人们使用。

相比之下，Window 10的PIN码更安全。虽然只有4位数字，但由于每一台设备均为独立设置不在线共享，并且可以提供随机变量。即使单个设备被盗窃、破解，整体账户仍然安全。同时，Windows 10还可以将秘钥存储在可信平台模块TPM上，加强PIN码存储安全。

此外微软也在尝试说服Windows 10用户启动双身份验证流程，推行独立的Microsoft Authenticator手机应用程序，甚至是符合FIDO2标准的物理安全秘钥。在Windows 10 2019年五月更新之后，甚至还可以通过微软账户联动的电话号码登陆PC。

无密码登陆计划很快还会通过Azure Active Directory扩展到企业用户中，特别是对数据敏感的企业用户，时常会以两周为单位敦促企业员工更新自己的账户、密码，丰富的无密码登陆手段将可以缓解这一问题。

事实上微软也不是第一家尝试无密码设计的公司。在硬件联动性更强的苹果用户中，已经可以通过Apple Watch抬手腕的姿势，通过点亮Apple Watch来解锁需要登录的macOS。同时Apple Watch本身与iPhone联动，一旦iPhone解锁成功，重新佩戴的Apple Watch无需再输入密码，而是自动解锁。

同时部分Android手机也可以配置成接入可信任的WiFi网络之后，自动跳过解锁页面，直接登录。

由此可见，想干掉账户登录密码并非只有微软一家，在更合理、安全的范畴内简化登录，无论对企业还是个人用户都非常有益。在明年的Windows 10更新正式版到来之后，传统账号密码很可能只会出现在首次进入系统的时候，无密码时代已经悄然走近我们。