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暴雪：你现在就能和“阿尔法狗”单挑星际2

2019-7-12 11:51:57来源：爱活网作者：x91责编：懒猫评论：

虽然大家应该都知道RTS人口在2019年已经减少到几乎可以忽略不计，但对想要研究AI在和人类同等条件下决策效率的人来说，RTS仍然是个不错的试验场。曾经用AlphaGo震撼过全世界的DeepMind终于要对广大星际2玩家出手了，暴雪和DeepMind宣布，新的AlphaStar AI将加入当前最新版本的星际争霸2欧服，允许每一个玩家与之较量。

AlphaStar和普通人类对战的规则将和现在的SC2天梯1v1规则一致，而且DeepMind表示，这一投放到天梯的AlphaStar版本比年初的版本在APM极限上更加克制，而且所有操作全部都限于自己当前镜头的视野范围（不用建筑编队补兵？），决策则全部基于自己的视野信息，让它尽可能接近人类玩家同等条件的基础上进行对战。

同时，AlphaStar也不会给自身以及对手设限，它人虫神三族都能玩，也不挑自己对手的种族，相当于随机。不过对人类玩家来讲，匹配到AlphaStar的规则其实和匹配其他人类选手一样，都是根据天梯战绩排。唯一的限制是，AlphaStar并不会把这些在天梯环境里的对局用作自己的训练素材，反正它自己已经通过录像和左右互博练够“200年”了。

DeepMind想要达成的是完全盲测的效果——它不会告诉你AlphaStar究竟会以什么ID、什么种族、在什么具体时间段上线，而且还准备了数个AlphaStar版本用于AI研究。DeepMind最后会以这些对战录像为依据，撰写一篇同行审议的论文发表，所以踊跃参（ai）加（da）哦，说不定能上电视呢。

玩家只需要在SC2客户端内的匹配界面选择允许与AlphaStar匹配，便有机会与这个最能打的电脑一战，只是要小心，如果输了，一样要掉天梯分的哦！

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关键词：暴雪

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