我只想一个人静静：调查显示部分共享汽车用户只租不开

共享汽车能用来做的事儿很多，城市通勤、递送货物、打不到车时作为应急备案都是不错的选择，但你见过花钱租来车后却不开的人吗？

最近日本电信服务商NTT Docomo通过调查问卷发现，有大量日本人在租下一辆共享汽车后并不会选择去驾驶，至少有12%的人让这些车子呆在原地一动不动，同样发现这一问题的日本汽车共享服务商Times24也进行了类似的调查，结果一部分受访者表示他们只是把这些共享汽车作为“休息场所”来使用。

那么坐在一辆共享汽车里都能做什么呢？在从来不会去驾驶共享汽车的那波用户中，有相当一部分占比的用户只是想坐在车里给手机充个电，考虑到在2011年经历了海啸和地震后，日本大量公共服务设施至今未能完全恢复，这样的需求似乎也不是不能理解。而除了拿共享汽车当共享充电宝来用之外，还有一部分用户只是想寻找一个安静的地方来跟客户以及家人打电话，当然这也是可以理解的。

除了以上两种做法外，其他用户的需求就变得画风诡异了起来，有些用户选择拿共享汽车作为隐秘的更衣室，用来在一部分节日活动地点附近换上“奇装异服”，当然也有人躲在车里拿着手机练习KTV曲目，以及做一套日本相当流行的瘦脸操。总之车里有空调，也足够隐秘，他们想干什么都可以。

每天把车在车库里停好后继续坐在驾驶室内发一会呆放空自己几乎是每一个老司机的必修课，这样一个短暂但足够私密的空间确实很适合让自己放松下来，但问题在于日本大部分共享汽车是使用了行驶里程+行驶时间双重计费方式，如果你选择坐在一辆共享汽车中发呆但不会驾驶它行驶半步，那么30分钟的租赁费用大概只要4美元而已（大约不到30元人民币），甚至现在一部分日本白领用户选择在午休时间坐到共享汽车中吹着空调美美的睡上一觉，这直接影响到了共享汽车的利用率以及共享出行公司的营收。

只是从目前阶段来看，共享出行公司们似乎还没找到更好的方法在真正租车行驶的用户与发呆用户之间进行平衡，所以他们也只能建议大家还是让那些小车们发挥自己原本应该行使的义务，只是从目前的趋势来看，越来越多的用户开始选择躲在车里发呆，甚至这一“玩法”已经从日本蔓延开来，看来这个世界上想要一个人静静的用户数量还是相当庞大的吧，只是如此下去，共享出行服务公司大概也要想破脑筋寻找对策了。