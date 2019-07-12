苹果Apple Park新总部估值41.7亿美元，每年交4000万房产税

7月12日消息，美国圣克拉拉县公布最新统计数据显示，苹果新总部苹果园（Apple Park）的总体价值被估为41.7亿美元，包括土地、家具、电脑和其他物品在内，是世界上最昂贵的公司总部之一。

圣克拉拉县在6月份结束的财政年度评估报告中说，这处综合设施以估值35亿美元为基础缴纳房产税。《旧金山纪事报》宣称，苹果每年可能要支付约4000万美元房产税，不过它也可以提出上诉，并寻求更低的缴税金额。

估值41.7亿美元，使得苹果园的“身价”超过重建的纽约世贸中心一号楼，后者价值为38亿美元。不过，苹果园的价值远不及世界上最贵的三栋建筑：麦加皇家钟塔（Abraj Al Bait Towers，150亿美元）、麦加大清真寺（Great Mosque,1000亿美元）以及法国的国际热核实验反应堆（ITER，250亿美元）。

据报道，在2017-2018财年，苹果公司是圣克拉拉县最大的房产税纳税人，总共支付了5600万美元税款。该公司的物业分布在该地区各处，包括用于新用途的前总部1 Infinite Loop。

苹果园采用定制架构，由苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)、苹果首席设计官乔尼·艾维(Jony Ive)以及知名建筑公司Foster and Partners共同构思。

这处综合设施以广泛采用太阳能为特色，其标志性的“太空船”环被包裹在弯曲的玻璃窗中。玻璃的使用延伸到整个内部，据说苹果员工可以径直走进去。为了防止加州大地震，该设施使用了692个钢碟，最多可以移动1米远。