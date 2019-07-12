适马全幅无反fp也许只值7000元

在昨天，适马突然放出大招，推出了L卡口全幅无反相机fp，盖过了自家新镜头风头。fp是目前最小全幅相机，也是第一台模块化全幅相机，拥有无限可能，可细想一下，fp远没有效果图上的厉害，也许只值7000元。

不及格的相机

fp作为一台相机是不及格，为了实现小型化，适马舍弃了手柄，要正常使用必须安装HG-11手柄附件，没有独立的AF模式切换、WB、测光、曝光补偿按键，切换对焦点必须通过触摸屏或是方向按键进行，操作效率之低可想言之。

fp不提供曝光补偿、白平衡等常用按键，反而搞了号称针对视频的Tone、Color按键，简直是倒行逆施

表面上的功能缺失只是一方面，fp只有可怜的49点对比对焦点，比其它全幅无反相机少了一个数量级；没有机械快门，也没有全局电子快门，果冻效应无可避免，闪光同步速度只有1/30s，拍摄14bit RAW时更是低至1/15s，适马为何要提供闪光灯热靴扩展附件；2460万有效像素背照传感器连拍速度高达18fps，仅次于索尼A9，可连续拍摄张数只有可怜的12张，快不过一秒，整机唯一亮点的是对焦范围达到了-5ev-18ev（@f/1.4，ISO100）。

从相机角度来看，适马fp相当鸡肋，放在脚架上拍风光嫌像素低，手持扫街嫌没有机械快门，操作反人类，连拍差，没有防抖助力，能派上用场恐怕只剩下星夜摄影了，可星夜摄影对机身价格相当敏感。

喜忧参半的视频规格

在摄影领域适马fp是一台难当担任大任的相机，那视频呢，全幅、RAW视频能成为卖点么？不乐观。与相机价值深受画幅、像素影响不同，影响视频机价值是多方面的，画幅、像素、帧速、果冻效应、动态范围、编码格式、码率、拍摄时长、色彩风格、人机操作都直接影响一台视频机价值，因而43底的GH5、GH5S价格比全幅还贵。

按照适马官网上的信息，fp最高可拍4K30P以及1080P 120P视频，动态范围最高可达12.5 stops，支持时间码功能，能作为电影镜头取景器使用，支持All-I编码拍摄视频。但All-I编码是否支持内录、码率达到多少不明确，12.5 stops动态范围只能通过外置记录单元，拍摄4K24P 12bit CinemaDNG实现，拍摄4K25/30P CinemaDNG精度会降低至10bit或是8bit，动态范围会有所下降，没有提供Log色彩风格文件，更没有提供BMPCC 4K上先进的ProRes编码。

从视频角度，fp像是一台去掉取景器，去掉翻转屏，去掉五轴防抖，对焦性能严重缩水的尼康Z6，机身内录视频非常弱，复杂的功能都必须靠外置记录单元实现，要好好拍摄视频还得安装一系列附件。而且过小的机身会制约散热效果，无法安装高性能数字处理器，视频内录改进空间非常有限。也许有人认为fp更轻更小，远比普通相机适合无人机、手持云台使用，可无人机、手持云台设计时至少是按照5D4、D850级别相机设计的，负重冗余度非常高，续航时间也不会因为相机变轻大幅度提升，fp的轻小只能算是锦上添花，羸弱内录反而是潜在隐患——为了提升画质，不得不安装外置录机。

全副武装的fp，看起来厉害，那是因为ARRI套件比相机还贵

看起来很厉害的模块化

说到模块化一定离不开Red，它把摄像机拆解成传感器与数字处理器单元、存储器单元、接口单元、手柄等等部件，用户按需采购/租赁部件，降低使用成本，用户也可通过购买新部件，升级旧摄像机，理论上非常美好。然而事实是Red一直被ARRI按着打，模块化设计不见得降低成本，反而降低了可靠性，结果今年RED搞了一台一体机Ranger。

Red Ranger

Red遇到的问题适马fp同样会遇到，要用fp拍摄视频，先安装一个兔笼来扩展接口（至于适马官方效果图上的ARRI套件，适马用户显然是用不起的），为了方便取景，外置监视器是少不了，内置SD无法存储高画质视频，那再挂一个SSD……穷是我们拿相机拍摄视频的最重要的原因，必须各种附件后的fp显然与便宜无关，背道而驰。

fp附件

只值7000

在2019年里全幅视频相机有很多选择，尼康有Z6，松下有S1甚至是S1H，相比现有相机适马fp没有展示压倒性优势，比如内录ProRes/RAW视频、全像素4K60P，甚至Log风格视频都不具备，同时适马为了小巧痛下杀手，致使fp拍照功能相当残缺。在尼康Z6售价约一万元的今天，适马若不能在fp上市时加强内录或是提供更强功能，那fp只值7000。