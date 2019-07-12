网件夜鹰 AX8 图赏：形似太空飞船的 Wi-Fi 6 路由器

作者： 极客之选的小伙伴们

去年Wi-Fi联盟对Wi-Fi命名规则进行了重新梳理，原本以802.11xx协议命名的方式，现在被简化为Wi-Fi+数字的形式，更加简洁明了。基于802.11ax协议的Wi-Fi 6就成为了目前的最新标准。

Wi-Fi 6目前还在普及中，今年上半年已经能够看到一些兼容设备的出现，包括手机端三星S10系列也开始支持这项最新的标准。

最近极客之选收到一款来自网件NETGEAR的全新Wi-Fi 6路由器——夜鹰AX8（型号RAX80），这是一款符合AX6000规格的高性能路由器，下面就让我们通过图赏的形式进一步了解这款产品。

首先必须要说的肯定是它的外观。看遍了千篇一律的路由器外观，夜鹰AX8的设计绝对令人眼前一亮。它的「U」字形设计看起来科技感十足，就像是一艘「太空飞船一般」。

很多时候我们会把路由藏在角落，但相信夜鹰AX8的用户一定会把它摆在非常显眼的位置。

夜鹰AX8 的两个「机翼」里面其实隐藏有四根高性能天线，而且「机翼」部分采用了可折叠设计，使用起来更加灵活。

夜鹰AX8的顶部和前部采用了装饰孔+散热孔的组合，看起来一致性很强，在此基础上，夜鹰AX8内置风扇，在路由器温度升高的时候会自动开启。

另外，夜鹰AX8的指示灯和按键集中在路由器顶部，可以看到WIFI和WPS两个实体按键。

接口方面，夜鹰AX8拥有6个千兆以太网端口（1个WAN和5个LAN，L4+L5可进行端口聚合），2个USB 3.0端口。另外，背部还能看到一个开关用于控制LED灯光。

除了通过浏览器管理路由器后台，夜鹰AX8也可以通过网件Nighthawk app进行管理，包括基本设置、测速和设置访客网络等。

夜鹰AX8采用了全博通的芯片方案，包括一颗四核心、1.8Ghz主频的CPU（BCM4908），两颗BCM43684网络芯片各负责2.4Ghz和5Ghz通信部分。

上面已经提到，夜鹰AX8是一款符合AX6000规格的路由器，具体来说：在1024QAM调制下2.4Ghz速率可达1.2Gbps，5Ghz速率可达4.8Gbps，总和为6Gbps。

速率上限提高只是Wi-Fi 6路由器的特点之一，夜鹰AX8还支持4x4 MU-MIMO和上下行OFDMA等技术，可以在保证速度的同时提高网络使用效率（尤其是在多设备接入的情况下）。

我们也用手里的S10e进行了Wi-Fi 6的连接测试，可以看到手机顶部出现了Wi-Fi 6图标，手机的协议速度显示为1200Mbps（S10e频带为80Mhz，2X2 MIMO，1024QAM速度上限为1201Mbps）。

目前夜鹰AX8在电商平台的售价为2799元（原价2999元），这个价格对于大多数人来说确实偏高。但如果你本来就是一个热爱尝鲜的极客，夜鹰AX8可以帮助你提前体现到Wi-Fi 6的新技术。好消息是，夜鹰AX8完全兼容之前的Wi-Fi标准，如果你不差钱完全奔着外观去购买的话，也不用担心它的兼容性问题.