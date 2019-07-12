《我的世界：地球》本月开启全球封测

IT之家7月12日消息 距离《我的世界：地球》曝光已有几个月的时间，这款AR版本的Mojang游戏将能够让现实世界充满由玩家创作的块状游戏场景，沙盒建造式的玩法再加上能够让人沉浸其中的AR技术，相信这款游戏一定不会让玩家们失望。官方曾承诺将在2019年夏天推出测试版，不过近日这款游戏的测试版将在未来两周内在iOS上首发，而Android版将在“此后不久”与各位玩家见面。

《我的世界：地球》的“处女秀”是在在WWDC大会上，因而这款游戏由iOS首发也并不奇怪。官方已在其预告片中透露关于这款游戏的玩发信息，不过对这款游戏感兴趣的玩家可能会选择重放Apple的演示以便更好地感受与朋友分享一个虚拟Minecraft世界的感觉。

通过官方的演示视频可以看出，在《我的世界：地球》中玩家可以对自己角色进行自定义设置，不过游戏的具体的玩法上似乎与市面上常见的AR游戏类似。玩家会出现在游戏地图中，地图上会刷新出各种物资，玩家则需要通过移动到在距离物资一定范围内才能获得相应的材料与道具。

玩家如想要尝鲜测试版，第一步需要注册《我的世界：地球》游戏（系统要求：iOS 10或Android 7及以上）。当玩家成功登录游戏服务器需要保持活跃才能继续游玩，如果玩家不活跃的时间超过七天以上，其他玩家就会顶替掉玩家的位置进入测试。