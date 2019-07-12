乐视网：上半年预亏3.6亿-3.66亿，上年同期亏损11亿

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
7月12日下午消息，乐视网发布2019年半年度业绩预告，上半年预亏3.6亿-3.66亿，上年同期亏损11亿。
关于业绩变动原因，公告称，2019年乐融致新电子科技（天津）有限公司不再纳入上市公司合并报表范围，乐融致新终端收入亏损金额不再计入上市公司损益。2019年上半年，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑，导致公司2019年上半年亏损额约3.6亿元，其中，包含上市公司对乐融致新权益法核算确认的投资收益亏损0.9亿元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有