乐视网：上半年预亏3.6亿-3.66亿，上年同期亏损11亿

7月12日下午消息，乐视网发布2019年半年度业绩预告，上半年预亏3.6亿-3.66亿，上年同期亏损11亿。

关于业绩变动原因，公告称，2019年乐融致新电子科技（天津）有限公司不再纳入上市公司合并报表范围，乐融致新终端收入亏损金额不再计入上市公司损益。2019年上半年，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑，导致公司2019年上半年亏损额约3.6亿元，其中，包含上市公司对乐融致新权益法核算确认的投资收益亏损0.9亿元。