魅族 16s系统更新：支持NFC-SIM卡，优化相机体验

IT之家7月12日消息 根据用户投稿，魅族16s更新Flyme 7.3.0.1A稳定版，主要是支持了NFC-SIM卡，优化了相机体验。

更新日志：

功能调整系统

优化系统稳定性

优化全面屏手势流畅度，使用更顺畅

更新Android安全补丁，增强手机安全性

相机

优化弱光环境下HDR模式成像效果，优化前置拍照色彩表现，全面提升相机使用体验

桌面

新增圆角启动动画,桌面更新快应用小游戏图标

游戏模式

优化「和平精英」调频策略，游戏表现更进一步.

NFC

支持NFC-SIM卡，提升使用便捷性路径:设置-NFC安全模块位置

问题改进

锁屏

解决部分场景下解锁闪屏问题

解决解锁后直接闪退回锁屏界面的问题解决锁屏界面按压指纹光标无反应的问题修复开启息屏显示和DC调光，息屏显示界面较暗的现象

解决亮屏闹钟响起时按电源键推迟闹钟，会自动灭屏的问题

显示和亮度

解决护眼模式会自动开启关闭的问题

修复开启护眼模式使用过程中，偶现屏幕闪白色后护眼模式失效的问题

通知和状态栏

解决状态栏时间显示延迟的问题

修复状态栏字体重启后恢复默认字体的问题

稳定性

解决偶现打开微信小窗会出现卡死的问题解决开启蓝牙待机期间会出现重启的问题

其他

解决「动漫之家」漫画图片显示模糊的问题解决「支付宝」指纹解锁无法开启的问题

解决播放本地视频时会自动跳过开头几秒的问题