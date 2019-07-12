减肥少吃米饭，用降糖电饭煲烧出来的可以吗

正值炎炎夏日，那些你想遮住的肥肉，现在也没有更多的衣服能帮你“遮羞”了，所以，你在年初就定下的减肥计划执行了吗？如果现在还不开始，那真的又要等来年了。而对于已经开始减肥的你来说，除了要迈开腿，更要管住嘴，比如少吃甜食，以及控制碳水的摄入非常有必要。

可话又说回来，甜食能少吃，但作为中国人主食之一的米饭怎么能少了呢？我们知道米饭是淀粉类食物，里面含有葡萄糖，既然米饭不能不吃，那或许降低米饭里的糖分就会有助于减肥？于是，降糖/脱糖电饭煲成了最近许多减肥人士心仪的产品。那么问题来了，降糖/脱糖电饭煲真的能帮助我们减肥？它降的到底是什么糖？

降糖电饭煲降的是什么？

在搞清降糖电饭煲能不能用在减肥方面之前，我们先来看看降糖电饭煲和普通电饭煲之间到底有哪些不同。

与普通电饭煲相比，降糖电饭煲的煮饭过程分为三个步骤：首先智能加热沸腾，其次分离米汤，通过内胆底部的过滤网将米汤分离开，降低米饭的淀粉含量，最后利用蒸汽加热，将过滤后半生的米饭继续蒸熟。

这就是降糖电饭煲的“降糖技术”，有点类似于传统的“蒸饭”、“捞饭”的做法，看起来确实降低了一部分淀粉，那跟降糖又有什么关系呢？

我们的谷类，主要成分都是碳水化合物，米饭是淀粉类食物，是以葡萄糖为单位构成的多糖。而当我们吃的食物被消化吸收后，就会转为葡萄糖，每种食物消化成葡萄糖的能力是不一样的，这个能力我们称之为升糖指数。

高升糖指数食物

低升糖指数食物

当葡萄糖进入到身体后，如果它被百分之百都吸收了，就成为血糖，那它的升糖指数就为100。一般来说，升糖指数如果高于70的，我们就称之为高升糖指数食物，比如，面条的升糖指数80多，米饭在70以上，小于55的都属于低升糖指数食物，大部分蔬菜都属于低升糖食物，像黄瓜、西红柿等。

米饭里的淀粉有两种结构，一种是直链淀粉，另一种是支链淀粉。

进入肠胃道的食物，要经过肠胃道的酶把它们一个个断裂开，而断裂的难易程度是跟食物的结构相关的。直链淀粉的结构就像一个铁链子，一环套一环，所以它的断裂分解难度比较高，消化速度也就比较慢。

而支链淀粉的结构，就好像在一个链子周边多出几个分支，像树枝一样，这样在胃里就非常容易断裂成一个个葡萄糖分子，消化速度也更快。

换言之，就是直链淀粉的葡萄糖不容易被分解，而支链淀粉的葡萄糖很容易被分解，相比较下，后者比前者更容易使血糖升高。但是，支链淀粉在10℃以上就能溶于水。

而现在通过降糖电饭煲把这部分溶于水的支链淀粉给过滤掉了，支链淀粉的含量降低，可它对人的作用，顶多影响的是升糖幅度和速度，对整个血糖水平来说只是去掉里一小部分溶于水的支链淀粉，占量很小，几乎没什么作用。

降糖同时会损失维生素

更何况，降低血糖升高速度和降低血糖不是一个概念。减少一部分支链淀粉，的确可以避免血糖值快速上升，虽然降糖电饭煲是可以减少米饭中的少量糖分，可不同地区的大米，其支链淀粉含量并不一样，所以说，能减少多少支链淀粉并不可控。

再说了，目前市面上的降糖电饭煲在论证自己的降糖功能时，并没有一个严谨的数据来证明，经过降糖电饭煲烧出来的米饭，其具体的升糖指数值是多少。没有这个数据，你怎么会知道你吃的米饭是属于高升糖食物还是低升糖食物呢？！

另外，我们不能忽视的，在沥掉米糊的同时，也把维生素B1也给沥掉了。这是一种人体必需的微量营养素，长期吃脱糖米饭导致维生素B1缺乏，会引发脚气病，出现感觉和运动障碍、疲劳、心悸和气急等症状。

如果你只是为了减肥，而糟蹋自己身体健康的话，真的是得不偿失。这也是我们一直在说的要健康减脂，不能因小失大。

当然，大家也别太气馁，因为我们根本不必用什么降糖电饭煲来降低米饭里一点点的糖分，来达到减肥功效。我们只要吃一些直链淀粉含量高的大米，例如长粒粳米，或者在大米里加入些粗粮，都比用这种降糖电饭煲煮出来的米饭要有效多，还不用损失维生素。

老实讲，你少喝一杯奶茶，什么糖都减少了，对吧！