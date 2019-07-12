苹果印度工厂低端iPhone“集结”：拿下欧洲，渗透印度

在苹果要求自己的代工制造商逐渐向印度“迁徙”后，苹果也遇到了两个难题：一是这些新建成的生产线目前主要生产低端iPhone产品，甚至是专门为了印度市场在生产“定制机型”，但是iPhone在印度市场的出货暴跌，究竟怎么破？二是如果这些产能在印度以及东南亚其他新兴市场难以消化，还有哪些市场能够输出印度生产线的中低端产品？

目前从供应链以及外媒的消息来看，苹果的策略已经显现——印度造、欧洲销。

No.1出口欧洲，必有苦衷

近日外媒报道，部分在印度生产的苹果iPhone目前已经开始出口到欧洲国家销售，这对苹果公司而言，是一个重要的开端。

知情人士透露，苹果公司从印度出口产品到欧洲，是为了迎合当地政府推动的“印度制造”(Make in India)计划，从某种意义上来说，此举意味着苹果正在朝着“将印度打造成出口中心”的方向上又迈进了一步。

消息人士向媒体透露:“纬创已经为iPhone 6s建立了一条新的生产线。从去年5月初开始，苹果公司就通过代工制造商纬创(Wistron)位于印度班加罗尔的工厂，开始批量生产iPhone 6s和iPhoneSE，几个月前又开始生产iPhone 7。”苹果公司从2018年5月以来就在印度开始大量生产低端iPhone产品（6s和SE为印度市场定制机），现在纬创在印度一共承担起了三款早期iPhone机型的生产任务。

据外媒报道，纬创位于班加罗尔的组装厂目前约有70%~80%的产能用于出口。相关文章还援引Counterpoint Research研究中心负责人的描述：iPhone 6s和iPhone 7的月出口量不足10万部。而且是从几个月前就已经开始向欧洲市场出口了。

除了纬创，苹果最重要的代工制造商富士康(Foxconn)也已经在印度开始建设生产线，来自供应链的消息称，近期富士康位于印度泰米尔纳德邦的工厂就将开始组装iPhone X系列产品。

苹果为什么要加快向印度迁徙生产线的举措？除了毛衣战的原因以外，在印度当地获取更加低廉的生产成本，为出口产品创造更大的竞争力；以“本地化”加强印度政府的支持力度，获得市场美誉度，促进iPhone在印度市场的出货量（尤其是全线低端iPhone产品的覆盖），是另外两个关键因素。

2019年早些时候，印度对智能手机的基本关税从去年12月的10%上调至15%，并在2月再次上调至20%，随后，印度政府在4月份进一步对存储芯片、相机模块和连接器等元件征收10%的进口关税。这些举措，是苹果加快当地制造的外因。

在避免进口关税影响，进一步降低产品价格的同时，苹果还希望将节省下来的资金用于印度当地零售连锁店的投资。低价、好感、美誉度，加上未来几年长期看好印度市场的内因，使得苹果“无怨无悔”地持续投入，目的就是在南亚次大陆创造一个充满活力的市场。

当然，印度新建的生产线目前仍然在试水阶段，苹果也不会将鸡蛋都放在一个篮子里。那么，iPhone印度制造如何摆脱目前的窘境，其印度代工产线的布局将如何调整，加大向欧洲出口iPhone的潜台词又是什么？

No.2印度市场新年“开门黑”

最初，苹果在印度设立代工制造工厂是为了避免进口税，并让iPhone产品能在印度智能手机市场拥有更强的价格竞争力。近年来，全球手机大厂都已经将印度智能手机市场视为未来重要的增长契机。

伟创集团几年前就在印度设立了分公司，并从2016年开始在印度组装iPhone产品，成为了第一家从班加罗尔工厂出口智能手机的苹果合约制造商。

2019年3月初，纬创集团在印度投资100万美元新建另一条生产线的申请被印度政府批准，帮助苹果公司确立了向当地加快“迁徙”产线的决心。新的工厂除了在印度生产面向当地市场定制的iPhone SE、6s和AirPods之外，还有可能在将来苹果iPhone 8机型。

从几个月前向欧洲出口iPhone，则是出于苹果继续深耕印度市场的考量。Counterpoint Research研究中心负责人表示：“此举意味着，即便印度进一步改变进口关税，iPhone 6s也不会受到价格上涨的影响，这类似今年早些时候印度政府提高电子产品的税收时，iPhone SE未受影响一样。”“这将有助于苹果巩固其在印度智能手机市场中高端市场的份额。”

的确如此，苹果手机在今年一季度继续在印度手机市场遭遇“开门黑”，而且市场下滑的程度与三星以及中国手机品牌上升的业绩相比令人不忍目睹。究其原因，还是价格因素。

目前纬创针对印度市场生产的iPhone SE和iPhone 6s，在全球其他地区已经停产，同时因为在本土生产，价格比进口时便宜了40%。尽管如此，相关产品依然没有能够撬开印度市场。

从Counterpoint Research前不久发布的市场调研报告来看，苹果iPhone产品2019年第一季度在印度的销量降到22万台，同比大幅下滑42%。尽管苹果公司在4月份紧急调整价格策略，使得4月份印度市场的手机出货量环比增长了两倍，但此后两个月的出货量仍再次下滑。由此可见，用举步维艰形容苹果的印度市场状况并不为过。

No.3欧洲市场能否“远水解近渴”

当然，苹果不会因此放缓在印度的建设步伐，毕竟这个地方还承载了苹果未来全球生产制造中心的构想。

海外媒体分析，目前苹果希望通过参与“印度制造”计划帮助印度经济增长，同时提高苹果在低收入国家的市场份额，例如印度及东南亚市场。而从印度本地销售转向出口海外市场，也将帮助苹果继续获得印度政府部门的支持——更加巩固印度打造制造业中心的信心。但至少现在，其出口规模仍然很低。

不过，面对持续低迷的欧洲智能手机市场，苹果显然也找到了一条折中办法。

据悉，苹果已经开始评估如何进一步扩大印度当地代工厂的产能，而且另一款新机型也可能会马上进入试产阶段。Counterpoint Research的研究报告显示，除了当地消费能力较低的原因，由于在完全建成高端产品线之前进口智能手机关税上调导致价格上涨，苹果才会在印度遭遇一季度的市场低迷。同时，由于iPhone 8和X系列发货量下滑，苹果也在想办法应对同期欧洲高端手机市场份额不断下跌的窘境。

目前，苹果在欧洲市场的出货量也不理想。今年一季度，iPhone在欧洲、中东和非洲地区（EMEA）市场份额创下五年来的新低，整体出货量仅为8370万台，同比下降了3.3%；其中，欧洲市场的出货更降至780万台（市占率23%），为过去五年来最为惨淡的Q1成绩。

因此，纬创生产线大约70%~80%的产能用于出口，显然是苹果在进行战术调整。以纬创的产线标准来看，生产的机型基本上是iPhone7等低端或前代产品，而用低价（中低端）产品刺激欧洲市场的出货量，显然是为了制衡三星以及其他中国手机企业在欧洲市场的增长。

目前三星、华为、小米等安卓阵营的手机产品，在欧洲市场份额不断增长的主要原因，源自其主流机型价格相比苹果产品更为实惠。苹果通过印度产线输出价格较低的iPhone机型到欧洲市场，至少能稳定住市占率不断下滑带来的风险。

同时，苹果也在筹谋用更低的价格，加强自己在欧洲高端手机市场的竞争力。据供应链最新消息，今年晚些时候，苹果可能会安排其代工制造商在印度生产新款iPhone，即传闻中的iPhone 11。而且这将是当地代工厂首次生产最新一代的iPhone机型。

也有外媒报道称，富士康可能会在近期开始生产iPhone XR、iPhone XS Max系列产品，磨合一段时间后，其在印度生产iPhone 11月产量可能将达到25万台，其中75%将出口到其他市场。不过，媒体并没有确认是否传闻中的三摄iPhone 11和11 Max都会由富士康印度生产线来制造。

【结束语】

苹果加大在印度的生产制造实力，源自很多方面的原因。从目前来看，印度政府对这些举措无疑感到非常满意，因为近年来当地政府一直鼓励外资企业在印度生产高科技产品，以推动当地经济的发展。

在商言商，苹果的相关举措具有较高的战略意义，未来也将产生更加积极的影响。但是有一点苹果需要警惕，目前旗下多数硬件产品在全球遭遇了增长停滞或负增长，主要原因包含了价格因素，也包含了创新不足的原因。有些问题，不一定是向“更低廉”地区转移生产线就能解决的，苹果或许更需要彻底反思其未来成为“成长型企业”的战略布局。