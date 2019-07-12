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阿里巴巴：今年“双11”或达历史新高，猫晚首开白天时段

2019-7-12 18:21:02来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：嗜橙评论：

7月12日下午消息，2019天猫双11狂欢夜启动仪式举行。阿里巴巴营销平台总经理家洛在演讲中称，今年双11将达到“高光时刻”，预计访问量和交易额都将达到历史最高。而猫晚将首次开通白天时段，形成“白天加狂欢夜”全天开放的嘉年华。

今年双11的三点不同

“我预测今年的双11，有三点与众不同”，家洛称，第一，今年双11将达到历史最高访问量，而且这一数字会空前高涨；第二，交易额也将达到历史最高，“因为客单价增长远超过所有人的预期，它真正是中国消费力的晴雨表”；第三，今年双11将达到高光时刻。家洛认为，今年将是一个交易和品牌影响力的双丰收，而猫晚则是开幕前最重要的时刻。

关于今年猫晚的具体情况，优酷副总裁、2019天猫双11狂欢夜制片人蔺志强介绍，今年将首次开通白天时段，希望形成“白天加狂欢夜”的全天开放的嘉年华，“在白天时段，最重要的目的是给客户进行权益的回报以及服务，同时为晚上的猫晚进行导流”。

此外，今年猫晚将强调国际化。蔺志强称，届时将邀请当红的国际一线艺人加盟，同时希望在一带一路上做出突破，“我们会从中国出发到东南亚、非洲和欧洲，选取一带一路沿线最具有代表性的艺人，最具代表性的特产，然后带到舞台上进行呈现”。

融入精准扶贫非贩卖悲情

节目方面，届时将邀请四代偶像进行“新老对撞”，还有中英文化的对撞，做到文化的交流和圈层对撞。此外还将提出公益扶贫，“阿里巴巴是一个在公益上有很多投入的企业，在猫晚中也会融入大量的精准扶贫元素。我们一定不是贩卖悲情，更不是简单的呼吁，我们希望借助品牌的力量，借助明星的力量，来真正为那些贫困乡村、贫困县带来帮助”。

“我们要抱蒋凡（天猫、淘宝总裁）、家洛的大腿”，蔺志强说，猫晚的互动与天猫主会场结合后，预热期将会大大提升，并且双方在互动结果上也会产生勾连。

据悉，2018天猫双11总交易额GMV达到2135亿元人民币。与2017年双11的交易额1682亿元相比，增长了26.93%。

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关键词：阿里巴巴双11

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