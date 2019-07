小米CC9美图定制版评测：女小编与美图手机的初次邂逅

“只要站在风口上,猪都能够飞上天空”这句出自雷军的话只要熟悉互联网的人想必都有耳闻。身为科技媒体编辑,生活中经常会有人向我提问,下一个互联网的风口是什么?也许互联网的风口没有一个明确的说辞,但是女性作为互联网消费群体所不可忽视的一部分,可谓占据了半壁江山,今天要给大家评测的这款产品,就是针对爱自拍的女性消费群体,收割女性颜值红利的小米CC9美图定制版。

什么样的产品会得到女性用户的青睐呢?女性用户对产品的需求体现在哪呢?男性用户可能会重视数码产品的各种参数、SOC和产品性能,而女性用户则更加注重产品的外观和实际体验。今天IT之家小编就从女性角度出发,轻参数重体验,做好年轻人的,第一篇小米CC9美图定制版评测。

话不多说,先给大家看一下年轻人的第一张“照骗”。

梦幻粉蓝配色尽显“仙女”气质 边框质感有待提升

小米CC9美图定制版手机蒂凡尼蓝的包装配色和正中CC meitu的标志,旗帜鲜明地将自己与其他小米CC9系列产品区分开来,相比一般的手机外盒包装,这款手机质感偏硬配色清新的包装盒更像是一款适合送人的首饰盒化妆品礼盒。包装盒里的一张“你好·我的小仙女”卡片也明确了这款产品的受众人群:年龄较小的女性用户。

对于用惯了IPhone XR的IT之家小编来说,小米CC9美图定制版手机拿在手里感觉较为轻巧光滑。机身重量为179g,比的小米9略重,冰凉顺滑的质感像一块经过打磨抛光的鹅卵石,总体来说手感不错。

可能是因为机身疏油层的原因,机身表面光滑到极致摩擦力极小,小编在使用过程中就不小心滑落在地,还好手机本身并无大碍。在此提醒购买新机的用户还是要用手机套,道路千万条,安全第一条,新机不带套,钱包两行泪。



小米CC9美图定制版手机背面身采用了樱粉色向天蓝色过渡渐变的效果,左侧是清淡的樱粉色,右侧则是淡雅的天空蓝,两种配色并非平分秋色,整体来看的话,天蓝色区域面积大小更胜一筹。粉蓝配色非常女性化,充满小女生喜欢的清新梦幻气息。

这两种配色的结合表现在这款手机上就是清透到极致,如果你不仔细去观察,乍一看后壳几乎接近白色,总体来说,这个后背的“仙女渐变色”算得上美轮美奂。

除此之外,手机背部采用了特殊工艺,与普通的工艺相比,小米CC9独有的二维光栅结构,在平行和垂直于光栅纹理的方向上都能观察到结构色,当我们拿起白色的小米CC9时,不需要特地找光源,无论何种角度都能展现出它的幻彩外观。





▲“镭射”效果演示

相比官方“二维光栅结构光”的说法,我个人认为称其为“镭射光”似乎更好理解,这种五彩斑斓的幻彩效果很像小时候玩的反光镭射贴纸。这种镭射感也给这个极具梦幻气息的手机增添了几分酷酷的未来科幻感。如果说粉蓝配色是软妹专属,那么这种镭射科技感让朋克女孩也有了选择它的理由。

机身采用金属边框,令人遗憾的是玫瑰金边框略有些缺乏质感,如果能再加强一下边框质感,与漂亮的机身背部相结合,这款手机的外观应该会更出彩。瑕不掩瑜,仙女气息强烈的整体外观仍然是这个手机的一大亮点。

机身顶部听筒存在感极低,巧妙地隐藏在前置摄像头之上,机身顶端采用3.5mm耳机孔,同时内置麦克风和红外遥控,听歌充电两不误。

底部采用Type-C充电接口,左右分别设麦克风和扬声器。

机身采用康宁第五代大猩猩玻璃,防油渍防指纹涂层使背部不易沾指纹,正面略有些沾指纹。6.39英寸三星AMOLED低蓝光护眼水滴屏表现也算中规中矩。为了客观地给大家展现屏幕能力,我找来同事帮忙测试了一下屏幕参数。这些参数的具体专业解释这里就不多讲,大家仅供参考。

▲屏幕参数

操作系统美中略带遗憾 超长续航令人惊喜满满

系统在MIUI 10*的风格上做了UI方面的调整,自带美颜相机、美图秀秀和美拍等美图应用,使整个手机更贴合“小仙女”风格,系统自带的粉蓝配色壁纸也让整个手机风格更加自成一体。

美中不足的是,手机中的各种APP广告植入过于明显,刚打开应用商店,就出现这种似曾相识的应用推荐下载界面,身经百战的小编眼神迅速锁定屏幕最下方的跳过。可是说实话,那个绿色安全的立即下载按钮就像考试做选择题时吸引你去选择的错误选项,选了,满盘皆输。不选,又觉得少了点什么。



当小编试图在应用商店下载淘宝时,搜索框中打上淘宝,系统优先推荐给我的竟然是京东。这种操作我还是第一次见。躲得过应用推荐大礼包,躲不过违背用户习惯的强行推荐。该来的总会来,身经百战的小编含泪喜提京东APP。

小米CC9美图定制版支持多功能NFC,人脸解锁和屏幕指纹识别,官方号称解锁速度提升10%。经小编实测,解锁速度确实很快,准确性极高。

在续航方面,搭载4030mAh电池,支持QC 4.0快充协议,标配9V2A 18W充电器,小编从昨天中午使用到今天晚上,经过了连续开闪光灯拍照、玩游戏测试的重度使用情况下,电量依然还剩23%,续航能力也算对得上官方主打的超长待机续航。

相机为美颜而生 解锁无限可能

作为习惯素面朝天的典型工科女生,小编更喜欢自然、还原真实长相的无美颜前置,手机上没有装过任何美颜软件,也没有用过美颜相机的经历。因此这次算是我与美颜相机的初次邂逅,也消除了我对美颜相机效果较虚假的偏见。

▲人像模式样张

首先来看一张日常光线拍摄的经典人像样张,拍摄时小编只画了淡妆,但是没画口红。皮肤在美颜之后呈现出一种白里透粉的感觉,相机的秀发柔顺效果使头发一种二次元动漫风,嘴唇颜色改善不明显。整体效果偏幼态,这种美颜效果符合东亚偏向白瘦秀幼的审美,但是不免会稍微有一点点假面感,但这也是美颜相机的通病,因此整体效果可以算得上可圈可点但并不令人惊喜。

▲面部选项演示

就像市面上大多数主打美颜的手机一样,小米CC9美图定制版的人像模式也内设各种部位选项,使用户都可以打造自己的专属美颜效果。但是缺少对嘴唇颜色修正的选项,因此小编的这张样张显得略有些气色不佳,买了这款手机不想化妆的女生最好还是要擦一下口红。

▲美颜选项演示

特别要说明的是,无论是视频拍摄、自拍、他拍还是超级夜景,美颜选项始终在任何拍摄模式的右下角,也就是说不管使用什么拍摄模式,AI美颜每时每刻为颜值保驾护航,因此小米CC9美图定制版可以说是将美颜做到了极致。

▲“初恋”滤镜

人像模式中还有各种不同的风格滤镜可供选择,这张样张使用了初恋滤镜,整体风格偏粉色,在这种风格滤镜下同时搭配了桃粉色初恋系妆容,虽然小编的脸被部分挡住,但是强大的AI算法仍然检测出了人脸,在小编原本素颜的脸部加了粉色眼影和灰色美瞳妆效,加粗了眉毛,整体妆容有几分甜密的初恋味道。

除了面部美颜外,相机也内置全身美型功能,在美颜的同时美化身材,下面可以参考一下小编拍摄的日间美体样张。

▲全身美型样张

整体美体效果非常自然,美体效果让小腿更加笔直纤长,不少男同事看了后表示毫无P图痕迹。不过经过放大后可以看到腿部旁边的直线有些许变形,但是就这个美体效果而言这点瑕疵我还是可以接受的。

▲图左为小米CC9美颜定制版美体效果样张,图右为iPhone XR拍摄样张

经过对比可以看出小米CC9美图定制版让全身皮肤都呈现出一种冷白皮的效果,腰部和腿部都变得更加细长,美体效果极为自然。如果我不说,体重过百的秘密还会有人发现吗?

其实,上述表现算是市面上所有美颜相机的基本操作。小米CC9美颜定制版真正惊艳我的是它夜间拍摄时的AI弱光人像模式。为了测试这一模式效果究竟如何,是否真的像官方主打的那样不化妆也可以尽情拍照,下面的样张小编全程素颜上镜。

▲未开启AI弱光人像的夜间自拍

首先是一张未开AI弱光人像的夜间自拍样张,我们可以看到这款小米CC9美图定制版手机整体风格依旧偏向一贯的美图相机风格,符合粉粉嫩嫩的直男系审美,整体表现并不是特别亮眼。当天色完全暗下来,光线特别微弱时,这款手机的表现真的刷新了小编对美颜相机的认识。

▲AI弱光人像样张

开启闪光灯和弱光AI美颜后,面部细节依旧清晰可见,令人惊喜是相机为素颜小编打造的妆容非常贴合,经过晕染后的眼影自然地铺在眼窝上,眼线也非常贴合眼型,毫不喧宾夺主,唇膏与眼影同属一个色系,使整体妆容非常和谐,这种细节让我感觉这款手机真的将AI美颜做到了极致。素颜拍照也可以有全妆效果,并且AI的化妆效果可能比大部分手残妹子的妆容更胜一筹。

在照片风格上,不再追求一味的可爱软妹风格,充满了复古胶片感,很有最近流行的九十年代港风气韵,也让小编看到了小米CC9美图定制版不再是我们印象中只擅长卡哇伊卖萌风格的美图相机,在照片风格上,它有着无限可能。

▲光辉效果样张

除此之外,小编还探索了更多的拍照模式,派对模式的光绘效果也非常具有趣味感和前卫科技感。

▲光辉效果样张

选择光绘模式拍照后,轻轻摇晃手机,拍摄背景中的灯光就会根据你的抖动幅度频率变幻出各种各样五彩斑斓的效果来,成像后会有意外的惊喜,当科幻感极强的色带与城市废墟感的背景碰撞后,赛博朋克的照片风格让小编想到了摇滚乐队the fin.的《NightTime》,The night air must have brought something to me,All the lights are flickering,My eyes are occupied,All things are cold as ice.





游戏性能尚可 散热还需加强

除了拍照和外观,游戏也是年轻女性用户的重度使用项目,你身边有没有这样的女生,不让男朋友玩英雄联盟,自己却是王者荣耀的重度沉迷患者。经过小编测试,王者荣耀稳定在60帧,刺激战场稳定在30帧,和其他的骁龙710手机表现一致,可以满足大多数手游的配置要求。

▲游戏测试结果

玩游戏和充电时手心传来的阵阵温热,让我感受到了这款主打女性消费者的手机对手凉脚凉女生的人性关怀,这款手机的温暖让我有一种被关爱的感觉。单身久了,玩个手机都是恋爱的感觉。

名副其实的美图相机

在小编看来,小米CC9美图定制版手机比较适合喜欢自拍对其他性能要求不高的女生。当然也有很多女生对手机各方面要求都很高,同时也有美颜需求,它也可以在旗舰机之外充当备用机,超长的续航可以让它需要拍照时拿来拍照,不需要经常充电,同时也满足一些基本日常操作需求。

“为美颜而生,让每一个没有恋爱过的猪猪女孩都能享受网恋的乐趣,年轻人的第一次照骗”。这款由小米美图AI美学实验室百分百打造的小米CC9美图定制版手机也一如既往的符合小米的互联网精神。



也许它的很多性能比拼不过市面上的旗舰机,系统广告植入略多,散热效果不佳,但是在拍照方面的出色表现足以让它收割“颜值红利”,获得不少女性用户的青睐,毕竟,因为素颜而不能定格某些美好时刻确实是件令人遗憾的事情,小米CC9美图手机解除了女生随时随地要化妆的束缚,从某种程度上也有些科技解放人的味道。从这种角度来说,小米CC9美图定制版算是收割“颜值红利”的头号玩家。