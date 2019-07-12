Netflix挖来BBC高管任CMO，面临传统媒体严峻挑战

北京时间7月12日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，流媒体视频服务提供商Netflix今日宣布，任命杰克·李-乔（Jackie Lee-Joe）为首席营销官（CMO）。

杰克将于今年9月正式上任。Netflix在一份新闻稿中称，杰克自2015年以来一直担任BBC工作室（BBC Studios）的CMO。

Netflix首席内容官泰德·萨拉多斯（Ted Sarandos）称：“杰克是一位真正有创意的思想家，拥有丰富的全球管理经验，是我们下一任CMO的完美人选。我很高兴能与她合作，以新颖和创造性的方式向世界各地的会员推广我们的品牌和原创节目。”

Netflix前任CMO凯利·贝内特（Kelly Bennett）于今年3月离职，已在Netflix任职7年。在视频流媒体领域，Netflix正面临着来自亚马逊、迪士尼、Hulu和HBO等品牌日益激烈的竞争。

到2020年，迪斯尼、AT&T旗下华纳传媒和康卡斯特（Comcast）旗下NBC环球（NBCUniversal）等都将推出直接面向消费者的流媒体服务，以追赶Netflix。

毫无疑问，这些传统媒体公司希望从Netflix手中抢得一杯羹，或者超越Netflix。