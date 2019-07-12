内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Netflix挖来BBC高管任CMO，面临传统媒体严峻挑战

2019-7-12 20:43:21来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间7月12日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，流媒体视频服务提供商Netflix今日宣布，任命杰克·李-乔（Jackie Lee-Joe）为首席营销官（CMO）。

杰克将于今年9月正式上任。Netflix在一份新闻稿中称，杰克自2015年以来一直担任BBC工作室（BBC Studios）的CMO。

Netflix首席内容官泰德·萨拉多斯（Ted Sarandos）称：“杰克是一位真正有创意的思想家，拥有丰富的全球管理经验，是我们下一任CMO的完美人选。我很高兴能与她合作，以新颖和创造性的方式向世界各地的会员推广我们的品牌和原创节目。”

Netflix前任CMO凯利·贝内特（Kelly Bennett）于今年3月离职，已在Netflix任职7年。在视频流媒体领域，Netflix正面临着来自亚马逊、迪士尼、Hulu和HBO等品牌日益激烈的竞争。

到2020年，迪斯尼、AT&T旗下华纳传媒和康卡斯特（Comcast）旗下NBC环球（NBCUniversal）等都将推出直接面向消费者的流媒体服务，以追赶Netflix。

毫无疑问，这些传统媒体公司希望从Netflix手中抢得一杯羹，或者超越Netflix。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：NetflixBBC

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有