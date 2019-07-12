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星巴克在北京开了家主打外带服务的概念店

2019-7-12 21:40:07来源：爱活网作者：JaileneZ责编：孤城评论：

还记得我们此前报道星巴克即将推出“啡快Starbucks Now”服务的消息吗？如今，这一概念店正式在北京揭幕。

那么什么是“啡快Starbucks Now”呢？简单地说，就是在线点单，到店取货的服务。这样做一方面能够省去消费者排队等候的时间，另一方面也减少了门店压力。而这次的首家啡快概念店正是坐落在北京中心城区的金融街。

既然是金融街，那自然少不了白领用户。只要临近午休或是下班前悄悄在星巴克官方APP点单，再前往门店就能找到属于自己的那一杯咖啡。

▲啡快概念店带来“简而不减”的星巴克体验

当然，尽管目前已经有不少茶饮店都推出了相似的服务，但每次到现场取餐时难免会有混乱的感觉，人多固然是一个原因，更多的则是服务的不周到。而星巴克的解决方案是增设“星礼台”，在“星礼台”上，有专业的咖啡师为你从店内自提柜中取出饮料食品，或帮助完成现场点单，可以说非常体贴周到了。

除此之外，星巴克还特别为专星送的骑手设计了独立的取货动线与专属自提柜区域，所有通过啡快和专星送线上点单的饮料食物都会放置在自提柜中方便取用。

要是遇到客流高峰呢？星巴克也给出了相应的解决方案，在啡快概念店里有专门的智能派单系统，通过将店内的中央厨房分担至附近门店的专星送订单，就能减少顾客的等候时间，从而提升体验效率。

今年5月，星巴克推出“在线点，到店取”的啡快服务，并率先于北京、上海两地约300家门店试点上线。

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关键词：星巴克概念店

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