美知名企业家库班评Facebook加密货币Libra：不感兴趣，犯了大错

北京时间7月12日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，Facebook的数字加密货币Libra继续受到外界的警告。知名科技企业家马克·库班（Mark Cuban）今日在接受CNBC采访时称，Facebook发布Libra是个大错。

在谈到Facebook数字加密货币Libra时，库班说：“对Facebook正在做的事情（Libra），我不感兴趣。我认为这是一个很大的错误。”

库班还称，他不太担心Libra对美国市场的影响，更担心的是对全球其他国家和地区的影响。他说：“我认为，在全球范围内，在没有足够法律保障的国家、在政府不够稳定或货币不够稳定的国家，这可能是危险的。”

库班还进一步解释说：“在一些非洲国家，会有一些专制君主因为他们不能再控制自己的货币而感到非常沮丧，这就是问题出现的地方。”

今日早些时候，美国总统特朗普在Twitter上首次公开就Libra表态，称自己不热衷于数字加密货币，并敦促Facebook在推出Libra之前先建立银行章程。他说：“如果Facebook和其他公司想要成为银行，就必须先制定银行章程，并接受所有银行监管机构的监管。”

昨日，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）重申，他反对让Libra成为“主权货币”的想法。勒梅尔说：“我反对让Libra项目成为可以与国家货币相竞争的主权货币，我的决心依旧坚定。因为让企业变成私人国家，我永远不会接受。”

在此之前的周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome H. Powell）也表示，如果Facebook不能打消人们对Libra的顾虑，该项目就不能继续进行。此外，英国和德国央行也“特别关注”Libra。