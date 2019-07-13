谷歌Chrome浏览器新功能：删除主题更方便

根据报道，不久前Google Chrome可以改变浏览器界面的颜色，现在Chromium Team又增加了一个功能，就是可以从New Tab Page（新标签页）的Colors菜单中卸载安装在Chrome浏览器中的主题。

之前，如果用户从Web Store安装Chrome浏览器中的主题，则需要访问Settings->Appearance并单击“Reset to Default”按钮才能卸载，而Chrome Canary版本已经可以从New Tab Page的“Colors”菜单中卸载主题。用户可以在最新的Canary 77中找到这个功能，但需要在 chrome://flags页面中使用以下两个标志：

Chrome colors menu NTP Customization menu version 2

此外，Chrome在地址栏添加了读取器模式按钮，对最新版的Chrome Canary更新了在地址栏中添加了一个始终可见的按钮，用来启动浏览器中页面的读取器模式。

与之前不同，在桌面版Chrome中引入了阅读器模式，这是从来没有出现的，这里考虑到读者模式可以从页面上剥离所有广告，使其读者友好。

要在Chrome浏览器中触发页面的读取器模式，则需要单击Chrome菜单并选择“Toggle distilled page contents”选项。

与Edge浏览器和Firefox浏览器不同，它们只在网页上检测到可读的内容时才会显示ReaderView图标，Chrome会一直在地址栏中显示Reader模式按钮，甚至新的选项卡页上也是如此。

预计今后对Canary的更新将在阅读器模式下提供控制，以调整字体大小，并将页面背景更改为浅色、深色或深蓝色。