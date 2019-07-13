50亿美元创纪录罚款！Facebook与美监管机构和解隐私调查

北京时间7月13日消息，知情人士称，美国联邦贸易委员会(FTC)已经在本周批准了一项与Facebook公司达成的和解协议，要求Facebook支付大约50亿美元了结FTC对其用户数据处理方式展开的调查。这是FTC有史以来开出的最大民事罚单。

知情人士称，FTC以3票支持，2票反对通过了这项和解协议，占多数的共和党委员表示支持，民主党委员则反对。协议预计还将包含FTC对Facebook如何处理用户隐私方面的其它政府限制措施，更多协议条款现在还不得而知。

消息称，这项和解协议仍需要美国司法部民事司来敲定，最终协议最快可能会在下周正式宣布。根据5月份披露的消息，任何协议都会令Facebook面临20年的隐私保护监督。 在和解消息传出后，Facebook股价在周五上涨，最终收盘时上涨1.8%。Facebook在今年稍早时候表示，FTC的罚款可能高达50亿美元，公司已经预留了30亿美元来支付这笔罚款。

Facebook和FTC不予置评。

尽管和解协议的细节还不清楚，但是美国民主党参议员理查德·布鲁门塔(Richard Blumenthal)和共和党参议员乔什·霍利(Josh Hawley)曾在今年稍早时候致信FTC，认为即便50亿美元的民事罚款也太少了，包括Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在内的高管应该承担个人责任。

FTC对Facebook的调查始于去年3月份，源于政治咨询公司剑桥分析被指通过一款性格测试应用不当收集了多达8700万的Facebook用户数据。该调查专注于Facebook分享数据行为和其他争执是否违反了该公司与FTC在2011年达成的隐私和解协议。

尽管这项和解协议解决了Facebook的一项重大监管麻烦，但是该公司依旧面临潜在的反垄断调查。FTC和美国司法部已经对美国科技巨头展开了广泛的竞争审查。Facebook还因为计划推出加密货币Libra遭到了美国总统特朗普和其他人的批评，原因是Libra引发了隐私担忧，并且可能会助长洗钱等非法活动。

剑桥分析丑闻以及人们对于Facebook平台上仇恨言论和虚假信息的愤怒，已经促使从美国总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)到Facebook联合创始人克里斯·修斯(Chris Hughes)在内的人呼吁政府强迫Facebook卖掉Instagram和WhatsApp。Facebook分别在2012年、2014年收购Instagram、WhatsApp。

不过，Facebook的核心业务已经迅速恢复正常，过去两个季度的利润均超出市场预期。