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人类移民火星再进一小步，SpaceX猛禽发动机将面世

2019-7-13 8:25:18来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

北京时间7月13日消息，美国太空探索技术公司(SpaceX)正在为其下一代“星际飞船”开发过程中的一次关键测试做准备，目标是在下周二执行星际飞船原型“星虫”(Starhopper)的“悬停”(hover)演示。

▲星际飞船原型“星虫”

此次测试也将是“星虫”首次尝试搭载最新猛禽发动机发射。猛禽发动机由SpaceX设计，旨在取代当前“猎鹰9号”和“猎鹰重型”运载火箭使用的梅林发动机。

在悬停测试过程中，SpaceX将会让“星虫”离开地面到达大约20米的高度。尽管这不足以达到证明“星虫”有能力将载荷发射到太空的高度，但却是猛禽发动机和可重复使用的星际飞船开发过程中的关键一步。星际飞船是SpaceX将人类送往太空，并最终殖民火星的雄心勃勃计划的基石。

SpaceX CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)指出，这一首次无系绳试飞还将涉及让“星虫”横向移动，公司希望在“几个月内”发射首版星际飞船，目标是到达大约20公里的高度。不过，马斯克的时间表往往过于乐观。

今年4月，SpaceX还在得州开发设施附近对“星虫”执行了首次系绳测试，总共持续了两秒钟，紧接着SpaceX对“星虫”所配备的猛禽发动机进行的快速点火测试。

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关键词：SpaceX

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