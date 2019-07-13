领先五、六年后突然变第二，快手欲与抖音争高下

7月13日消息，去年年中之前，快手都是中国短视频市场的龙头企业，它不仅得到了腾讯的支持，也广受用户欢迎，共吸引了2亿活跃用户。但面对竞争对手字节跳动在短视频领域的迅速崛起，昔日行业领头羊正准备和抖音打上一场“硬仗”。

图示：用户对短视频的需求不断增长，也推高了该行业不少企业的估值。

据今年5月份的数据，2019年年底中国短视频行业规模将达到300亿元人民币，远高于2018年的110亿元人民币。未来5年之内，在线流媒体领域的用户需求将增长14倍以上，而70%的智能手机流量将来自用户所使用的视频服务。而快手希望通过多种举措在规模迅速扩大的中国短视频市场吸引更多用户，并创造更多利润。

用户关于猫狗等可爱动物视频、网红直播等相关娱乐需求也在不断增长，从而推高了很多短视频从业公司的估值。据统计，中国市场每天分享和观看短视频的智能手机用户有6亿之多。

据相关数据，字节跳动在最新一轮融资中的估值达到了750亿美元。字节跳动所开发的全球版抖音TikTok下载量已经超过10亿次。同时抖音在中国市场的势头同样不减，快手被打得措手不及。相比于简捷的快手应用，抖音应用程序功能丰富，内置了视频编辑、添加音乐以及调整视频拍摄速度等多种功能。而自2016年9月上线以来，抖音用户已增长至约2.5亿。

快手联合创始人杨远熙日前在接受采访时表示，快手正计划卷土重来。快手此前曾占据中国短视频领域的榜首位置，目前也是字节跳动在国内市场的主要竞争对手。

但对中国华南地区用户进行的相关调查显示，许多快手的老用户都弃用快手投奔抖音。杨远熙补充道，“突然之间，连续五六年排名第一的我们掉到了第二名。”

杨远熙表示，在经历了一段时间的思考后，公司正准备“打一场硬仗”，因为它“非常震惊”地意识到，抖音的崛起让自己有些措手不及。

上个月，快手首席执行官宿华向员工发了一封内部信，警告如果公司不能推出更好的产品，就会有“隐患”。

宿华在信中写道：“我们对现状很不满意，松散的组织、佛系的态度，‘慢公司’正在成为我们的标签。”他还说，“一家平庸的公司是没有未来的。”宿华在致员工信中定下一个宏伟目标：2020年春节之前，快手的每日活跃用户达到3亿。这意味着快手要打败抖音重回榜首。

当然，快手也有自身的优势。其在二线城市和农村地区拥有更多用户，而且对广告盈利的依赖程度较低。杨远熙表示，与字节跳动不同，快手进行国际化扩张的计划会采取“稳健步骤”，更倾向于深耕国内市场。

市场咨询公司China Channel创始人马修·布伦南(Matthew Brennan)表示，抖音和快手的产品性质不同，意味着两家公司可以和平共存。

布伦南同时指出，快手以及腾讯支持的其他短视频公司“无论如何也达不到抖音的规模，但从长远来看，短视频市场仍会有很多参与者。”