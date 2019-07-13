美国政府8月19日就法国对科技巨头征税事宜开听证会

北京时间7月13日上午消息，美国贸易代表办公室将于8月19日举行听证会，调查法国对大型科技公司征收新税的计划。他们认为这项计划“不合理”。

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周三下令对该税进行调查，这可能导致美国对法征收新的关税，或采取其他贸易限制。





美国贸易代表办公室在一份公告中表示，这是一项“不合理的税收政策”。该计划背离了税收规范，原因在于“治外法权；征税对象是营收，而非利润；而且对特定科技公司的商业成功施加惩罚。”

美国贸易代表办公室补充说，法国官员的声明表明，该税将“相当于对美国公司构成歧视……同时豁免较小的公司，特别是那些只在法国经营的公司。”

该税将追溯适用至2019年初。美国贸易代表办公室则对此项税收的公平性提出质疑。

周四，法国参议院批准了这项3%的税收。只要企业在法国的营收超过2500万欧元，并在全球范围内超过7.5亿欧元（8.45亿美元），都将适用于这一税率。

法国驻华盛顿大使馆拒绝对此置评。

包括奥地利、英国、西班牙和意大利在内的其他欧盟国家也宣布了自己的数字税收计划。

他们表示，之所以要征税，是因为Facebook和亚马逊等大型跨国互联网公司，可以将利润计入爱尔兰等低税收国家的分公司，而无需考虑营收来自何处。

随着商业街和网络上的地方零售商面临越发不利的境地，各国政府也面临越来越大的政治压力，迫使其对此作出回应。