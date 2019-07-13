旧金山教育技术开发商筹资5700万美元，字节跳动领投

北京时间7月13日上午消息，旧金山创业公司Minerva Project最近成功完成C轮融资，筹集资金5700万美元，由字节跳动领投，原有投资者好未来教育集团（TAL Education Group）继续参与投资。这两家企业来自中国。另外还有一些韩国企业参投，包括Yongjin集团、Pinpoint Ventures、Kakao Ventures和Lighthouse Combined。

Minerva Project本意是想革新美国高等级教育，2012年创建，后来引起投资者的关注。到目前为止，Minerva Project总融资额已经超过1.28亿美元。

整个Minerva Project主要由两大部分组成。首先是与整个公司同名的Minerva Project，它以盈利为目的，主要开发技术和工具，然后对技术工具进行测试，给公司的非盈利部门使用。其次是密涅瓦大学（Minerva Schools at KGI），培养本科、硕士生，大学课程是经过认证的，目前大学有630名学生。

去年，Minerva Project开始将线上课程技术平台Forum出售给其它教育机构。

字节跳动创始人、CEO张一鸣将会进入Minerva Project公司董事会。Minerva Project创始人、CEO本·尼尔森（Ben Nelson）指出：“中国渐渐认识到AI与教育密不可分，未来几年我们可以在多个领域展开合作。”尼尔森举例说，自动评级工具就是AI辅助工具的一种，值得开发。