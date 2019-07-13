内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

旧金山教育技术开发商筹资5700万美元，字节跳动领投

2019-7-13 8:55:07来源：新浪科技作者：星海责编：远洋评论：

北京时间7月13日上午消息，旧金山创业公司Minerva Project最近成功完成C轮融资，筹集资金5700万美元，由字节跳动领投，原有投资者好未来教育集团（TAL Education Group）继续参与投资。这两家企业来自中国。另外还有一些韩国企业参投，包括Yongjin集团、Pinpoint Ventures、Kakao Ventures和Lighthouse Combined。

Minerva Project本意是想革新美国高等级教育，2012年创建，后来引起投资者的关注。到目前为止，Minerva Project总融资额已经超过1.28亿美元。

整个Minerva Project主要由两大部分组成。首先是与整个公司同名的Minerva Project，它以盈利为目的，主要开发技术和工具，然后对技术工具进行测试，给公司的非盈利部门使用。其次是密涅瓦大学（Minerva Schools at KGI），培养本科、硕士生，大学课程是经过认证的，目前大学有630名学生。

去年，Minerva Project开始将线上课程技术平台Forum出售给其它教育机构。

字节跳动创始人、CEO张一鸣将会进入Minerva Project公司董事会。Minerva Project创始人、CEO本·尼尔森（Ben Nelson）指出：“中国渐渐认识到AI与教育密不可分，未来几年我们可以在多个领域展开合作。”尼尔森举例说，自动评级工具就是AI辅助工具的一种，值得开发。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：字节跳动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有