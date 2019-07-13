内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

共享电动滑板车公司Bird寻3亿美元融资，已亏1亿美元

2019-7-13 9:12:17来源：新浪科技作者：鼎宏责编：远洋评论：

北京时间7月13日上午消息，美国共享电动滑板车公司Bird CEO特拉维斯·范德赞登（Travis VanderZanden）周五在回应The Information的一篇报道时表示，该公司已经实现单位经济扭亏为盈。

The Information称，该公司正在寻求3亿美元的新融资，目前已亏损近1亿美元，营收缩水至约1500万美元。

虽然范德赞登没有披露Bird的具体营收，但他却在一系列推文中辩称，该公司提供的每一次出行服务都在赚钱。

他表示，Bird Zero滑板车每提供一次出行服务就能赚1.27美元，这种滑板车占其滑板车总量的75%以上。

虽然这个数字值得关注，但却无法反映全貌。根据范德赞登在Twitter上发布的一张图片，这个数字的测算基础是夏季的四个星期，那时滑板车的出行率可能更高。

他还在Twitter上表示，按照目前的创收速度测算的年化营收达到去年同期高出四倍。不过，他在推特上发布的图表却没有Y轴。

去年10月推出的Bird Zero是该公司的一款定制滑板车，它采用更耐用的设计，因此寿命更长。

今年5月，Bird One又推出了Bird One，其电池的续航时间达到原来的两倍，覆盖范围更广，在共享空间中的的耐用时间延长了4倍以上。

范德赞登还反驳了Information报道的其他内容。他指出，所谓1亿美元的亏损，实际上“是旧的零售版滑板车的一次性会计冲销，因为我们最初的折旧窗口太长了。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：电动滑板车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有