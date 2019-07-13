共享电动滑板车公司Bird寻3亿美元融资，已亏1亿美元

北京时间7月13日上午消息，美国共享电动滑板车公司Bird CEO特拉维斯·范德赞登（Travis VanderZanden）周五在回应The Information的一篇报道时表示，该公司已经实现单位经济扭亏为盈。

The Information称，该公司正在寻求3亿美元的新融资，目前已亏损近1亿美元，营收缩水至约1500万美元。

虽然范德赞登没有披露Bird的具体营收，但他却在一系列推文中辩称，该公司提供的每一次出行服务都在赚钱。

他表示，Bird Zero滑板车每提供一次出行服务就能赚1.27美元，这种滑板车占其滑板车总量的75%以上。

虽然这个数字值得关注，但却无法反映全貌。根据范德赞登在Twitter上发布的一张图片，这个数字的测算基础是夏季的四个星期，那时滑板车的出行率可能更高。

他还在Twitter上表示，按照目前的创收速度测算的年化营收达到去年同期高出四倍。不过，他在推特上发布的图表却没有Y轴。

去年10月推出的Bird Zero是该公司的一款定制滑板车，它采用更耐用的设计，因此寿命更长。

今年5月，Bird One又推出了Bird One，其电池的续航时间达到原来的两倍，覆盖范围更广，在共享空间中的的耐用时间延长了4倍以上。

范德赞登还反驳了Information报道的其他内容。他指出，所谓1亿美元的亏损，实际上“是旧的零售版滑板车的一次性会计冲销，因为我们最初的折旧窗口太长了。”