旧金山机场为什么不卖瓶装水了？

If you're going to San Francisco, Be sure to bring a cup in your bag.

For those who come to San Francisco,Plastic Bottle will be a hate there.

应景改编一下Scott McKenzie这首脍炙人口的名曲《旧金山》。如果你要去旧金山,记得带个水杯。因为旧金山机场(SFO)不卖瓶装水了。对的,便宜的雀巢蒸馏水没有了,高端大气的斐济矿泉水也没有了。

准确的说,从周二(8月20日)开始,旧金山机场内的便利店、餐厅和自动售货机,不会再有塑料瓶装水出售了。此外,常见的利乐砖无菌包装也在禁售行列中。不过,这道禁令也有漏洞。塑料瓶装的饮料果汁并不在禁令范围内。机场也无法禁止飞机上提供瓶装水。

一年400万瓶水

现在旧金山机场允许出售的水瓶材质只能是玻璃杯、可回收铝罐以及经过认证的可降解材质。所以San Pellegrino和Perrier这些常见玻璃瓶装气泡水并没有被禁。经过认证的可降解材质是哪些?带有环境友好或是生物基材质标志的可降解水瓶材质,获得生物降解塑料协会(Biodegradable Plastics Institute)认定之后才能在旧金山机场出售。

当然,旅客肯定不会没水喝。美国公众场所有很多直饮水机,机场的饮水机通常都设在洗手间周边;此外,餐厅也会提供冰水。不过,旅客要是想拿着慢慢喝或是带水上飞机,那还是得自带杯子,或是在机场买可多次使用的杯子。不过,机场4美元起售的杯子有点贵,也不值得,建议还是自带水杯。中国旅客带上保温杯和茶包,还可以去餐厅或者星巴克要热水(最好还是有点消费)。飞机上空气干燥,多喝水有利于保持身体水平衡。

进安检的时候需要先清空杯子里的水。比起其他大机场,旧金山机场在安检处设置了倒水桶。拿着塑料水瓶的旅客,可以倒完水之后继续带瓶子进机场接水,而不是在其他机场那样直接扔进垃圾桶。为了鼓励旅客自带杯子,旧金山机场额外安装了100个净水设施供旅客接水饮用。旧金山机场承诺,这些饮水机每天会清理数次,而且是来自优胜美地的雪水,号称是“世界上最干净和安全的饮用水”。

早在2016年,旧金山机场就宣布要在2021年实现零垃圾填埋(waste-to-landfill)的目标,即机场所有垃圾都要全面降解。而2019年8月20日禁售塑料瓶则是该计划的关键一步。在禁令实施之前,旧金山机场每天要售出1万多瓶水。这意味着,单是禁售令就每年减少了400万个塑料瓶消耗。

每年万吨垃圾

旧金山机场2017年的旅客吞吐量约为5580万人,每个旅客大约制造半磅垃圾,每年的废弃垃圾大约2800万磅(折合1.27万吨)。然而,以旅客吞吐量计算,旧金山机场只是美国第七大机场,前六名分别是亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、达拉斯、丹佛、纽约肯尼迪机场。

放眼全球的话,旧金山机场只能排在第25位,和成都机场一个量级,旅客吞吐量只有亚特兰大和北京机场(上亿级别)的一半。可以想象一下,一直走在环保前列的旧金山机场每年都有上万吨垃圾,其他大机场每年的垃圾制造量有多少吨?

当然,旧金山机场要灭的并不只是塑料瓶。为了减少废弃物,旧金山机场还限制使用一次性餐具,包括纸巾、咖啡杯和筷子,只有在顾客主动索要之后,机场内的餐厅才会提供。所有的一次性餐具必须是可降解材质。此外,根据旧金山政府在今年7月生效的法律,一次性塑料吸管也被禁止了,餐厅只能提供纸质、木质或者其他生物降解材料的吸管。加州法律则规定,餐厅必须在顾客主动索要之后才能提供塑料吸管。周边的伯克利、奥克兰等城市也宣布了塑料吸管禁令。

禁售瓶装水并不是旧金山机场的创举。英国、澳大利亚、加拿大的一些城市和高校早在10多年前就开始实施这一环保举动。加拿大多伦多也在2012年通过了塑料水瓶禁令。旧金山从2007年开始计划逐步淘汰塑料水瓶,2014年出台规定禁止在旧金山市区销售360毫升以下的塑料水瓶。

世界瓶装水协会(International Bottled Water Association)的数据显示,全球饮水中,瓶装水的比例超过10%。而中国是全球最大的瓶装水消费市场,占全球瓶装水的比重超过15%。然而,相比自来水,瓶装水是一种极其耗费资源的消费方式。生产和运输瓶装水的成本和能耗大概是自来水的2000倍。每生产1瓶瓶装水大约需要消耗3瓶水和四分之一瓶石油,制造每吨瓶装水所用PET塑料则会带来三吨的二氧化碳。

塑料回收难题

问题来了,我们熟悉的塑料水瓶难道不是可回收的吗?还真不是这样。人类大规模生产塑料制品还是在上世纪五十年代,由于价格低廉和用途多样,塑料被普遍用于生活的每个角落。但塑料垃圾怎么处理,一直是一个全球难题。

塑料并不是一种环保材质,降解需要几百年甚至上千年,而且并不能完全降解。如今全球几乎每一个角落,哪怕是深海海底,都出现了塑料废弃物。无论是美国落基山脉,或是西班牙比利牛斯山顶这样人迹罕至的,都发现了随着雨水降下的塑料颗粒。

美国科学期刊《Science Advance》2015年公布的调查预计,过去六十年来,全球已经制造出83亿吨塑料。在这83亿吨塑料制品中,有63亿吨成为了废弃垃圾,但只有9%被回收,12%被焚烧,高达79%的塑料垃圾都是被填埋或是直接抛弃。每年更有800万-900万吨塑料进入了海洋,给海洋生态带来了严重问题。

虽然美国拥有诸多领先科技,但在塑料回收方面却长期处于落后水平。今年年初《卫报》公布的数据显示,美国每年消耗3000万吨塑料,但只有8%的塑料被真正回收。具体细分到瓶装水用的塑料瓶中,每6个瓶子只有1个被回收。因为美国的回收工厂不接受带有液体的水瓶,所有大多数用过的塑料瓶都是被填埋或者焚烧,高达56%的塑料垃圾都是运送到其他国家(主要是亚洲国家)进行再次回收。

中国拒绝垃圾

旧金山机场拒绝塑料瓶,还有一个更为实际的意义。由于中国拒绝接收洋垃圾,旧金山所在的硅谷正面临着越来越严峻的废弃塑料回收压力。2018年是美国塑料回收行业的一个分水岭。从2018年1月1日起,中国停止进口包括废塑料、未分类废纸等24种洋垃圾。2017年中国进口废塑料高达705万吨,2018年中国则只有7.6万吨,直接减少了99%。

中国为什么不再接收废塑料?中国也有自己的环境治理压力。据环保协会加州人反对废弃物(Californias Against Waste)预计,以往长期运送给中国的低质量废弃塑料中,真正可以回收的只有25%;而无法回收的部分,还是会直接填埋和焚烧。这意味着,美国长期以来只是把自己的垃圾回收和环境污染压力转移到需要工业原材料的中国等国家。

现在中国不要洋垃圾了。这一决定给美国的塑料乃至整个废品回收行业带来了巨大的冲击。因为此前美国一半的废塑料出口都是送到中国,其余则是越南、土耳其、马来西亚和塞内加尔等国家。按照《卫报》今年年初的预算,美国现在每个月都有1.9万集装箱的废塑料无法出口,也没有足够的回收商进行有效处理。按照估计,到2030年全球将有1.11亿吨塑料垃圾无处安置。

硅谷圣何塞政府的数据显示,原本居民家中回收垃圾桶中的可回收物可以换来65美分的收入(出售给中国等回收国家),但现在这些可回收垃圾不仅无法换来营收,反而要耗费47美分来寻找回收去处。由于没有了买家,废纸的价格也从每吨160美元急剧下滑到3美元。

虽然相比美国的塑料回收危机,旧金山机场禁售瓶装水的决定并不能带来什么实际效果。但旧金山机场表示,希望他们的塑料瓶禁令可以促使行业共同努力减少塑料使用。