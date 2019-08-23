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报告：美国手机用户平均更换周期为33个月，苹果手机用户为18个月

2019-8-23 10:58:56来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月23日消息 据外媒报道，市场分析研究公司Strategy Analytics称，美国手机更换周期为33个月，苹果手机用户平均为18个月，三星用户为16.5个月。

▲via Venturebeat

据Venturebeat报道，越来越多的美国用户将智能手机的更换周期延长，目前据统计已经接近三年（33个月），现在一年或两年升级一次的用户正在减少。Strategy Analytics分析调查得出一个关键结论，造成更换周期延长的部分原因是智能手机的价格上涨和5G时代的到来。

据Strategy Analytics公司的高级副总裁大卫·科尔（David Kerr）表示，消费者认为，之前的几代旗舰手机重大创新比较少，减少了更频繁升级的需要。同时，一些智能手机价格上涨到1000美元以上。此外，该公司表示手机向5G版本过渡最大的挑战将是价格因素，目前的5G手机普遍较贵；但是调查发现有四分之一的消费者认为5G对自己的下一部设备很重要。

调查发现，年龄较大的用户对于一款手机的使用时间比较长，有的使用了三年甚至更长时间；而苹果手机用户的平均使用时间为18个月，三星手机用户只有16.5个月。Strategy Analytics对2500名年龄在18岁至64岁之间的智能手机用户做出调查，只有7%的调查者在智能手机上花费1000美元或更多的价钱。

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