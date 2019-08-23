七工匠三支新镜头曝光，一支竟是11mm f2.8鱼眼镜头

凭借着28mm f1.4一支镜头，七工匠在国内获得了不少转接用户的青睐，现在再接再厉，将发布三支徕卡M卡口新镜头。

近期在网上分别泄露了三支七工匠镜头新照片，分别是35mm f1.4、21mm f1.5以及11mm f2.8 Fisheye，全为徕卡M卡口。在国内市场，35mm是比28mm、50mm更受欢迎人文摄影焦段，七工匠推出35mm f1.4一点不让人意外，真正让人感谢兴趣是另外两支镜头。

与单反相机不同，旁轴相机取景、成像光路是不同的，黄斑取景器存在视野范围限制，使用超广镜头时必须外置取景器。从泄露照片看，21mm f1.5并没有配置外置取景器，可能是七工匠认为徕卡M具备屏幕取景能力，不必配额外取景器了。而且镜头尺寸明显小于适马ART 20mm f1.4、尼康20mm 1.8G，基本与35mm f1.4持平，相信能吸引不少转接用户，唯一不便是第一片镜片是突出镜筒的，无法使用螺纹滤镜。

11mm f2.8 Fisheye很可能是首支徕卡M卡口鱼眼镜头，至少目前市场没有同类产品。该镜头11mm焦距短于对角线鱼眼镜头尼康16mm f2.8，长于圆周鱼眼镜头佳能EF 8-15mm f/4L、尼康8-15mm f/3.5-4.5E ED，恰好是APS-H（12mm）与APS-C（10mm）对角线鱼眼的中间焦距，在全幅下四边会有黑角，七工匠选择了一个很神奇的焦段。

无论如何三支新镜头一定会吸引不少转接用户目光，只是不知新镜头是以七工匠品牌销售，还是新推出的铭匠品牌销售，后者在代理商中引起了不少纷争。